展望高地換邊停車改每周1次 試行若具成效有望擴至其他社區

市府近日在布碌崙展開一項全新的試點計畫，於展望高地部分街區將試行「換邊停車規定」，調整為每周一次。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市 府近日在布碌崙 (布魯克林 )展開一項全新的試點計畫，於展望高地(Prospect Heights)部分街區將試行新的「換邊停車」(Alternate Side Parking，ASP)，新規由原本的每周兩次換邊停車，調整為每周一次；此舉在於評估是否能在維持街道清潔的同時，提高駕駛的配合率。

展望高地部分街區將試行「換邊停車規定」，將原定每周兩次的換邊停車調整為每周一次。(市衛生局提供)

這項試行計畫推出前不久，市清潔局才重新恢復對未依規定移車的車輛貼上螢光綠色警示貼紙，提醒車主遵守掃街停車規定；不過，市府官員表示，這次試點計畫的目的，是希望在兼顧街道整潔的同時，減輕車主的負擔。

當局指出，多年來接獲不少展望高地居民反映，認為每周兩次的掃街停車規定對維持當地街道清潔而言並無必要，因此市府決定展開這項試驗，這也是自新冠疫情期間暫時調整掃街停車規定以來，首次進行的試行措施。

自3日起，試點區域內的駕駛人每周只需配合移車一次，讓清掃車進行街道清潔；市府希望，降低移車頻率後，將有更多車主願意遵守規定，也能讓街道清掃工作更有效率。

這項試點計畫將持續至9月25日(周五)，屆時當局將評估在每周僅掃街一次的情況下，是否仍能維持街道清潔，再決定是否擴大或永久實施至其他社區。

對此規定，不少駕駛表示支持，一名車主指出，隨著停車位愈來愈難找，以及自行車道的增加，「這項措施可以幫助那些平常很難找到時間移車的人，我希望未來能夠永久實施」；另一位居民則認為，每周只需移車一天，反而更容易遵守規定。

當然也有部分居民擔心減少掃街次數可能影響社區環境品質，例如垃圾堆積和鼠患惡化。

代表當地選區的市議員哈德森(Crystal Hudson)是這項試點計畫的推動者之一，她希望未來能將措施永久化；她也提醒，若有民眾在試行期間誤收到違規罰單，可透過電子郵件向其辦公室反映，並提供姓名、車牌號碼、罰單編號，以及罰單照片，以協助處理。