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展望高地換邊停車首日 警方擺烏龍按舊規開罰

記者胡聲橋╱紐約報導
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換邊停車新規首日擺烏龍， 執法人員按舊規開罰單。(本報檔案照)
換邊停車新規首日擺烏龍， 執法人員按舊規開罰單。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)展望高地( Prospect Heights)社區是紐約市新換邊停車(Alternate Side Parking，ASP)規定的試點地區，新規將原定每周兩次換邊停車改為一次。新規實行第一天，正當許多人慶幸不需要挪走車輛時，執法人員卻按照舊規執法，給這些車輛貼上了罰單，令許多車主感到困惑。

依照紐約市原有的路邊停車規定，有許多街道都實施換邊停車。車主必須依照路牌規定的時間，每周兩次將車輛移走，以配合衛生局清掃街道。不過從3日開始，展望高地實施新試點的路段，將每周兩次清掃街道改為一次，這樣居民每周只需要挪動車輛一次。市府試點的目的是想觀察，每周一次清潔街道是否足以保證街道整潔。

但新規在本月3日實施的第一天就出了問題。雖然市政府已宣布從實施新規，但執法人員似乎並沒有收到執行命令。結果，多輛依照新規合法停放的車輛卻收到了罰單，每張罰單金額為65元。

當地居民Christopher就是其中之一，他對此非常不滿，認為現在各種電子通訊方式如此發達，政府部門之間不應該發生這樣的溝通錯誤。

市衛生局(DSNY)表示，在試點開始前數周，他們已將相關變化通知包括市警察局和財政局在內的多個政府部門。不過，據知情人士稱，政府部門之間的協調並不充分，相關通知可能只發送了一次，之後沒有進行確認或跟進，從而導致執法人員擺烏龍。

隨著居民投訴的增加，市警察局最終承認，這批罰單確實是誤開，並宣布罰單作廢。市警察局還表示，今後將確保與衛生局建立正式通知流程，以便今後調整停車規定時，能及時通知市警察局。

精華 FAQ

  • 試點將原本每周需要2次的換邊停車，改為每周1次，讓居民只需挪車一次即可配合街道清掃，目的是觀察單次清潔是否仍能維持街道整潔。

  • 因為市府雖已通知相關部門，但執法人員似乎未收到或未確認新指令，結果按舊規開罰，導致多輛依新規合法停放的車輛被貼上65元罰單。

  • 在居民投訴增加後，市警察局承認這批罰單確屬誤開，並宣布全部作廢，同時表示未來會建立正式通知流程，避免類似錯誤再發生。

布碌崙 布魯克林 紐約市

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