暴雨洪災後騙徒趁虛而入 紐約州府籲防5類詐騙

暴雨洪災後騙徒趁虛而入，州府籲慎防五類詐騙。(州長辦公室提供)

紐約州 近期遭遇暴雨及嚴重風暴，部分地區發生洪災，迫使居民清理房屋並處理災後維修；紐約州務院消費者保護處(Division of Consumer Protection)近日提醒，騙徒時常利用災民急於修復家園、申請援助的心理行騙，居民在聘請承包商、回應主動上門的服務，或支付維修費用前，均應核實對方身分及資格。

州府引述2024年一項人口普查 局(Census Bureau)調查指出，自然災害發生後一個月內，曾遭遇詐騙 的受災者比例最高達77%；常見包括冒充承包商、政府或公用事業人員，以及盜用身分申請援助、假慈善募款和網絡釣魚等五類手法。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，自然災害往往展現社區互助的一面，但也會引來企圖在人們最困難時趁機牟利的騙徒。

消費者保護司指出，風災過後常有所謂「追風暴承包商」(storm chasers)進入受災地區，聲稱房屋屋頂或其它部位受損，承諾以低價快速修復。有些人會施壓屋主預付全部或大筆款項，收到錢後便消失；甚至可能捏造房屋受損情況，誘使居民購買不必要的工程服務。

騙徒也可能冒充聯邦緊急事務管理署(FEMA)或其它政府機構人員，聲稱可協助申請救災補助，卻要求繳交申請費、現金押金或預付款。州府強調，FEMA、國土安全部及聯邦小型企業管理局(SBA)均不會向申請人收取救災援助或代填申請表的費用。

FEMA房屋檢查員同樣不會收取檢查費，也不會要求居民提供九位數登記號碼，並應隨身佩戴正式政府證件。若來訪者無法出示證件，居民不應讓其進入住所。

在大範圍停電後，另有騙徒冒充電力或其它公用事業公司職員，聲稱只要預先支付「重新接通費」，便可恢復服務。亦有人謊稱附近發生嚴重煤氣或水管洩漏，要求入屋檢查，進入後伺機竊取個人資料或財物。

州府還提醒，犯罪分子可能盜用他人的姓名、地址和社會安全號碼申請FEMA援助。若居民從未提出申請，卻有FEMA檢查員登門或收到相關信件，個人資料可能已遭盜用，應立即致電FEMA求助熱線(800)621-3362。

災害發生後，假慈善機構和網絡釣魚活動亦通常增加。騙徒可能透過電話、短信、電郵或社群媒體募款，並使用「救助」「援助」等字眼的網站。居民捐款前應先核實機構背景。

消費者若與商家交涉後仍無法解決糾紛，可向州消費者保護司申請自願調解；求助熱線為(800)697-1220，周一至周五上午8時30分至下午4時30分開放，州定假日除外，投訴也可隨時透過州務院消費者保護網站dos.ny.gov/consumer-protection提交。