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承包商爽約建築工程檢查 擬開罰

記者顏潔恩╱紐約報導
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市樓宇局有意提議實施一項規定，若建築工程的承包商未履行職務、缺席、或未做好檢查準...
市樓宇局有意提議實施一項規定，若建築工程的承包商未履行職務、缺席、或未做好檢查準備，導致建築檢查員無法完成預約檢查，將對承包商處以200元的罰款。(取自市樓宇局官網)

最新消息指出，市樓宇局(DOB)正提議實施一項新規定，若建築工程的承包商未履行職務、缺席、或未做好檢查準備，導致建築檢查員無法完成預約檢查，將對承包商處以200元的罰款；當局希望通過設置罰金的方式，減少爽約的情況，並加快工程檢查，當局將於9月舉行公聽會，聆聽民眾對此的意見。

這項新規適用於電氣、瓦斯、以及建築施工等預約檢查，不過不涉及311投訴案件，而是由承包商事先安排的新建工程及維修檢查；根據提案，若市樓宇局檢查員依約到場，但因承包商未到場、無法進入現場或工程尚未完成等原因，導致檢查無法進行，承包商將被罰款200元。

不僅如此，承包商必須先繳清200元的罰款，才能重新安排檢查日期。

當局指出，這類情況十分普遍，從2021年至2026年間，共有約4萬4000次預約檢查因承包商缺席或無法提供完整檢查條件而未能完成，其中約1800次來自同一家公司，而這些無效出勤共造成市府超過200萬元的人力與行政成本浪費。

當局在提案中指出，「由於檢查時間都是事先安排，且需要屋主、承包商及檢查員相互配合，一旦臨時取消或無法完成檢查，檢查員也無法立即改派其他案件，原本預留的工作時段因此被浪費。」

當局將於9月9日(周三)舉行公聽會，聽取民眾對此項規定的意見。

這項提案也正值市長曼達尼(Zohran Mamdani)市府推動改革311服務系統之際，希望協助租客更快獲得緊急維修服務；目前，房屋維護與發展局(HPD)檢查員也經常因住戶或管理方未到場、無法進入現場等問題，而無法處理蟑螂、暖氣故障及霉菌等居住安全問題。

市府表示，預計今年秋季將推出311檢查線上預約系統，讓住戶能更方便安排檢查時間，提升維修效率。

精華 FAQ

  • 當局認為預約檢查常因承包商缺席、未備妥或無法進入現場而取消，浪費檢查員時間與市府資源，因此擬以罰款促使承包商準時配合。

  • 新規適用於電氣、瓦斯及建築施工等由承包商事先安排的預約檢查，但不包括311投訴案件，重點是新建工程與維修相關的預約作業。

  • 市府指出，2021至2026年間約有4萬4000次預約檢查未完成，造成逾200萬元成本浪費；9月9日將舉行公聽會，且承包商需先繳清罰款才能重約。

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