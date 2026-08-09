價值百萬…跨州運毒45磅可卡因 男子判刑14年

一名男子因運送近45磅、價值逾百萬的可卡因，5日被曼哈頓州最高法院判處14年監禁。(取自聯邦緝毒署)

一名男子駕車跨越康州、紐約州 及新州 ，運送近45磅、街頭價值逾100萬元的可卡因，在陪審團裁定一級刑事持有受管制物質罪名成立後，5日被曼哈頓 州最高法院判處14年監禁。

紐約市特別緝毒檢察官辦公室(Office of the Special Narcotics Prosecutor)表示，被告帕默斯(Carlos Almonte Palmers)涉及一個跨州毒品販運組織。案件經過兩周審訊，陪審團於6月26日裁定他有罪；這起案件由代理州最高法院法官利特曼(Sara Litman)主持審訊並宣判刑期。

案件源於2024年3月的一項跨部門調查，當年3月13日晚上約7時，紐約緝毒特遣隊(New York Drug Enforcement Task Force)人員在紐約州與康州交界附近展開監視，發現一輛登記在被告名下、掛有麻州車牌的白色吉普大切諾基(Jeep Grand Cherokee)，沿95號州際公路向南行駛。

車輛其後穿過布朗士及曼哈頓，再經喬治華盛頓大橋進入新州。晚上約7時50分，車輛駛入新州錫考克斯(Secaucus)的亞歷山大漢密爾頓公路休息站(Alexander Hamilton Travel Plaza)，並停在一輛大型拖車旁。約兩分鐘後，吉普車離開休息站，折返紐約方向。

執法人員繼續跟蹤，約一小時後在楊克斯(Yonkers)的迪根少校高速公路(Major Deegan Expressway)截停車輛。探員在車內發現一個大型旅行袋，裡面裝有多個長方形包裹，經查為約20公斤可卡因，相當於近45磅，估計街頭價值超過100萬元。

案件最初由聯邦緝毒署(DEA)、紐約市警(NYPD)及紐約州警組成的緝毒特遣隊T-41小組調查，並獲聯邦郵政稽查局(U.S. Postal Inspection Service)協助，之後交由紐約市特別緝毒檢察官辦公室起訴。

特別緝毒檢察官辦公室指出，被告因持有大量可卡因被控一級及三級刑事持有受管制物質罪；在本次陪審團審訊中，他最終被裁定最嚴重的一級持有罪成立。