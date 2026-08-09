台灣會館 民眾體驗搓芋圓做刨冰

民眾親自操作傳統手搖刨冰機。(記者戴慈慧╱攝影)

炎炎夏日，一碗配料豐富的台式刨冰，不僅消暑，也成為認識台灣飲食文化的窗口。紐約台灣會館8日在法拉盛 舉辦「Taiwan Vibes：台灣刨冰工作坊，帶領參加者親手製作芋圓、地瓜圓，再搭配愛玉、粉粿、仙草及黑糖水等台灣傳統甜品配料，自製一碗道地台式刨冰。主辦單位表示，共有20多人報名參加，現場氣氛熱絡。

工作坊在當日下午1時至3時在台灣會館舉行，是「Taiwan Vibes」夏季系列活動之一。主辦方希望透過動手做的方式，讓不同族裔的紐約民眾認識台灣飲食文化；除了介紹台灣刨冰文化，也讓參加者學習製作具有台灣人熟悉「QQ」口感的芋圓與地瓜圓。

活動現場，參加者穿上圍裙，從搓製芋圓開始，一顆顆將麵糰揉成適合入口的大小，再經過烹煮，完成自己製作的配料。桌上則擺滿各式台灣甜品常見配料，包括愛玉、粉粿、仙草、紅豆、黑糖水等，色彩繽紛，讓參加者依照自己的喜好自由搭配。

最吸引眾人目光的，則是一台傳統手搖刨冰機。參加者輪流轉動把手，將冰塊刨成細碎冰花，再放上親手製作的芋圓、地瓜圓及各式配料。從揉製、烹煮到最後完成一碗刨冰，讓原本只是品嘗甜點的過程，變成一場完整的台灣飲食文化體驗。

參加活動的Karl表示，自己過去並不是第一次吃刨冰，但這次卻是第一次真正接觸台灣式甜品。從親手製作芋圓，到認識各式台灣傳統配料，對他而言都是相當新鮮的體驗，也讓他對台灣甜點有了更多認識。

現場也有不少不同族裔的參加者一起動手製作，眾人端著完成的刨冰合影、互相品嘗成果。

紐約台灣會館近年持續透過文化及教育活動，向社區不同族裔介紹台灣文化。此次刨冰工作坊也是今年「Taiwan Vibes」夏季系列的一環；系列活動先後安排客家藍染、鳳梨酥與台灣茶、紅龜粿與草仔粿等主題，透過手作、飲食等貼近日常生活的方式，讓更多紐約民眾接觸台灣文化。

參加者展示親手完成的台式刨冰，現場準備仙草、愛玉、粉粿等多種傳統配料。(記者許振輝╱攝影)

紐約台灣會館8日舉辦台灣刨冰工作坊，吸引20多名民眾報名參加。(記者許振輝╱攝影)