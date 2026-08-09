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OMNY有望新增餘額與轉乘顯示功能

記者顏潔恩╱紐約報導
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MTA正積極開發OMNY新功能，未來乘客在刷卡進站時，有望能看到卡內的餘額。(路...
MTA正積極開發OMNY新功能，未來乘客在刷卡進站時，有望能看到卡內的餘額。(路透)

大都會運輸署(MTA)主席兼執行長利博(Janno Lieber)近期在董事會會議中透露，MTA正積極開發OMNY新功能，未來乘客在刷卡進站時，有望能看到卡內的餘額、以及是否已完成免費轉乘等資訊，不過何時能具體推出尚未確定。

自傳統地鐵卡MetroCard於去年底退場、全面由OMNY取代後，不少乘客抱怨OMNY卡無法像過去一樣，在閘門上直接看到餘額及轉乘資訊；目前，使用者必須上官網建立OMNY帳戶，並綁定OMNY卡、信用卡、金融卡或手機支付，才能透過網站查詢餘額及搭乘紀錄，且最多僅能查看一年內的相關資訊。

除了餘額之外，許多乘客也希望能即時知道自己距離每周32元車資封頂還差多少；根據現行制度，當乘客在七天內累積支付32元車費後，其餘符合資格的搭乘將可免費，但目前OMNY無法即時顯示是否已達封頂門檻。

針對這些功能，利博表示正在開發OMNY系統中，不過MTA發言人Michael Cortez也隨後指出，尚未確定何時能夠推出；因相較於MetroCard採用單一付款方式的「封閉式系統(Closed-loop)」，OMNY是可支援信用卡、手機支付等多種付款方式的「開放式系統(Open-loop)」，技術複雜度更高，因此要即時顯示所有資訊並不容易。

MTA乘客倡議組織「永久公民諮詢委員會」(PCAC)副主任Brian Fritsch對此建議，MTA可採取循序漸進的方式改善，例如先在地鐵站實施，再擴展至公車系統，或優先推出較容易完成的轉乘資訊顯示功能，再逐步加入車資封頂進度與餘額查詢功能。

董事會中也有民眾反映，取消30天無限次MetroCard月票後，改採每周32元封頂制度，偶爾仍出現已達封頂卻持續被扣款的情況，認為舊制度較可靠。

對此利博反駁道，雖理解部分乘客對MetroCard抱有懷舊情感，但過去必須一次支付超過100元購買月票，對許多收入有限的民眾而言並不公平，「不是每個人每天口袋裡都有這麼多現金，而車資封頂制度讓大家不需要預付大筆金額，也能享有與月票相同的優惠。」

精華 FAQ

  • MTA正開發讓乘客在刷卡進站時，可直接看到卡內餘額、是否完成免費轉乘，未來也希望顯示每周32元車資封頂的累積進度。

  • 因為MetroCard屬於單一付款方式的封閉式系統，OMNY則支援信用卡、手機支付等多種方式的開放式系統，要即時整合各種資料較困難。

  • 不少乘客抱怨無法像MetroCard一樣在閘門直接查看餘額與轉乘資訊，也擔心達到每周32元封頂後仍被扣款，認為舊制度更直觀可靠。

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