課後班擴增2萬名額 25學區家長反憂心
紐約市新學年投入7億6000萬元，為幼稚園至五年級學生新增2萬個COMPASS課後班名額，全市服務機構增至147家，覆蓋806所學校，其中71所為新增服務點。然而，在第25學區社區教育委員會(CEC25)近日會議上，多位家長反映：名額擴張並未緩解實際困境，部分學校因報名超額需抽籤決定資格，更有家庭臨開學才得知原服務機構被更換，措手不及。
供需失衡 抽籤成常態
市青年及社區發展局(DYCD)官員Yessica Erenburg表示，COMPASS目前服務超過11萬名K至12年級學生，本輪新增名額主要投向32個高需求社區學區，總計增加8621個小學服務名額。但第25學區表示，許多學校課後班名額僅125至150個，而部分學校學生總數接近或超過1000人，供需嚴重失衡。抽籤因此成為常見分配方式。
當局解釋，各校及服務機構可自定招生政策，校長參與決策；在超額情況下，部分學校會優先考慮住在收容所或面臨住房困難的學生，再安排中籤者的兄弟姐妹，家庭收入也可能納入考量，但並非全市統一規定。
機構換血 家長措手不及
本輪招標中，有41家機構新加入，導致部分學校更換了合作多年的課後班運營方。第25學區成員直言，許多家庭直到近日才獲知這一變動，孩子熟悉的輔導員、日常作息和管理方式將全部改變，而此前未收到任何正式預告。有委員舉例，自己孩子多年參加同一機構運營的課後班，但學校今年換了新機構，目前連能否在新一輪申請中拿到名額都無法確定，更遑論適應新環境。
對此當局回應稱，招標過程中曾向現有家庭發放問卷，並安排家長領袖參與交流，共回收299份問卷，51名家長代表參加相關活動。但多名委員質疑覆蓋面嚴重不足，有委員表示自己作為長期使用者從未收到問卷，其他學區委員亦有類似反映。他們認為，僅憑不足300份反饋和數十人參與，遠不足以代表成千上萬受影響家庭的聲音。
申請混亂 通知嚴重滯後
除了機構和名額問題，部分家長還遭遇申請操作困難。第25學區透露，有學校本周才通知家長開放申請，卻要求數日內完成，部分家長登錄DYCD網站時發現無法提交，一度擔心錯失名額。DYCD官員回應，正式申請程序剛啟動，個別學校過早通知屬溝通問題，局方可就具體學校進一步核查。
對於該學區的批評，DYCD表態願意就具體學校問題進一步調查溝通，但家長對新學年課後照護的焦慮，在距離項目啟動僅剩一個多月的當下，仍未得到切實緩解。
市府投入7億6000萬元，新增2萬個COMPASS課後班名額，主要提供幼稚園至5年級學生，全市服務機構增至147家，並覆蓋806所學校。 因為許多學校名額只有125至150個，卻要面對接近或超過1000名學生的需求，超額後只能抽籤，家長仍難確定孩子能否入班。 部分家庭臨開學才知道合作機構被換，熟悉的輔導員與作息都可能改變；另外有學校通知太晚、申請期限太短，甚至網站無法順利提交。
精華 FAQ
市府投入7億6000萬元，新增2萬個COMPASS課後班名額，主要提供幼稚園至5年級學生，全市服務機構增至147家，並覆蓋806所學校。
因為許多學校名額只有125至150個，卻要面對接近或超過1000名學生的需求，超額後只能抽籤，家長仍難確定孩子能否入班。
部分家庭臨開學才知道合作機構被換，熟悉的輔導員與作息都可能改變；另外有學校通知太晚、申請期限太短，甚至網站無法順利提交。
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