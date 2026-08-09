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公立醫院籲兒童體檢、接種疫苗

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約市公立醫院系統提醒家長及監護人，公校將於9月10日開學，應提前為兒童安排體檢...
紐約市公立醫院系統提醒家長及監護人，公校將於9月10日開學，應提前為兒童安排體檢和疫苗接種等。(市公立醫院系統提供)

紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)近日提醒家長及監護人，紐約市公校將於9月10日(周四 )開學，應提前為兒童安排年度體檢、常規疫苗接種、視力及聽力檢查，以免開學前預約集中，並及早發現可能影響學習的身體、發育或心理健康問題。

公立醫院系統表示，全市醫院及社區醫療中心均提供兒科和青少年醫療服務，費用低廉或免費。家長可致電844-NYC-4NYC(844-692-4692)，或通過公立醫院系統網站www.nychealthandhospitals.org/預約。

公立醫院系統兒科總監皮芙尼卡-沃姆斯(Katherine Piwnica-Worms)表示，良好的新學年應從看兒科醫生開始；開學前及學年期間定期檢查，可讓家長向醫生提出疑問、取得專業建議，並及早處理兒童的身體、發育或心理健康問題，幫助學生保持健康並投入學習。

兒科服務包括年度體檢、常規及流感疫苗接種、哮喘和糖尿病篩查、肥胖預防、營養諮詢、牙科服務，以及心理健康篩查和輔導。針對12歲及以上青少年，醫療系統亦提供初級保健、性與生殖健康、性少數群體醫療、抑鬱及其他心理健康服務，以及運動體檢和運動傷害治療。

市府規定，進入托兒機構、公立或私立學校的學生，必須按照年齡和年級完成指定疫苗接種。從托兒階段至12年級的學生一般須接種白喉、破傷風及百日咳混合疫苗(DTaP)、小兒麻痺、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)、水痘及乙型肝炎疫苗；部分年齡和年級另有流感、肺炎球菌、腦膜炎球菌或加強針要求。

公立醫院系統另建議，六個月及以上兒童每年接種流感疫苗；至於新冠(Covid)疫苗，家長可諮詢兒科醫生，了解孩子是否適合以及所需劑次。公立醫院指出，年度體檢則有助醫生掌握兒童的身高、體重及整體發育情況，並檢視疫苗紀錄及慢性病管理需要。

視力和聽力也應從嬰幼兒期至高中階段定期檢查。若家長發現孩子看不清黑板、經常瞇眼、調高電子設備音量，或對呼喚反應減少，應向醫生反映。

在心理健康方面，公立醫院系統提醒，社交媒體、長時間使用電子屏幕及學業壓力，均可能對兒童和青少年造成負擔。家長可限制年幼兒童的屏幕時間，並與年長孩子討論社交媒體使用和私隱界線。13歲至17歲的紐約市青少年可免費使用「Talkspace」網上心理治療服務；虛擬快速照護服務(Virtual Express Care)亦可安排低價或免費的行為健康診療。

醫療人員同時建議家長在開學前重新建立固定作息，安排穩定的課後活動、做功課、晚餐及就寢時間。兒童和青少年視年齡不同，每晚通常需要八至12小時睡眠；飲食方面則應增加水果、蔬菜和全穀物，並以清水取代果汁及汽水。

部分公立醫院也將舉辦返校健康活動。

精華 FAQ

  • 因為開學前預約容易集中，提早安排可避免延誤，同時能及早發現身體、發育或心理健康問題，讓醫生提供建議並協助孩子以較佳狀態投入新學期。

  • 服務包括年度體檢、常規與流感疫苗、哮喘和糖尿病篩查、肥胖預防、營養諮詢、牙科服務，以及心理健康篩查與輔導；12歲以上青少年另有初級保健與性生殖健康服務。

  • 托兒到12年級學生通常須完成DTaP、小兒麻痺、MMR、水痘及乙型肝炎等疫苗，部分年級另有其他要求；家長也應留意流感、新冠疫苗、視聽檢查與固定作息。

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