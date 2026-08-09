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松柏之家「餃子文化日」長者歡嘗美食

記者胡聲橋╱紐約報導
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松柏之家社區服務中心近期舉辦「餃子文化日」活動，吸引多名長者熱情參加。(松柏之家...
松柏之家社區服務中心近期舉辦「餃子文化日」活動，吸引多名長者熱情參加。(松柏之家提供)

松柏之家社區服務中心近日在松柏之家多元化中心舉辦了「餃子文化日」活動，透過包餃子、品嘗美食及分享餃子文化，讓長者在歡樂溫馨的氣氛中體驗中華傳統文化，促進彼此交流與社區連結。這次活動吸引了大約100位長者參與。

在這次活動中，主持人首先向參與者介紹了餃子的歷史及典故，讓大家了解餃子象徵團圓、幸福、健康與祝福的文化意義。接著由多位長者擔任廚師，從準備食材、調配餡料、包製到烹煮，合力為大家製作美味餃子。參與義工包括陳秀琴女士、方翠英女士、薛少娟女士、金智敏先生、黃錦屏女士、王建新先生、伍若華女士及鄒陳志玉女士。

松柏社區服務中心總裁陳偉儀表示，餃子不只是美食，更承載著團圓、關愛與分享的文化意義，看到近百位長者齊聚一堂，分享美食，正體現了社區互助和文化傳承的精神，「我們希望透過不同文化活動，讓長者建立友誼，豐富生活，並感受到社區的關愛與歸屬感。」

這次活動亦獲多位民選官員支持，州參議員陳學理親臨現場為包餃子者鼓勁，聯邦眾議員卡拉克(Yvette D. Clarke)、州眾議員寇頓和市議員莊文怡都派代表到場支持，共同見證社區凝聚力與長者的活力。

精華 FAQ

  • 活動旨在讓長者在歡樂溫馨的氛圍中體驗中華傳統文化，透過包餃子、品嘗美食與互動交流，增進彼此連結與社區歸屬感。

  • 長者先聆聽餃子歷史與典故介紹，再分工進行準備食材、調配餡料、包製與烹煮，最後一起分享親手製作的美味餃子。

  • 州參議員陳學理親臨現場鼓勁，聯邦眾議員卡拉克(Yvette D. Clarke)、州眾議員寇頓和市議員莊文怡則派代表到場支持。

餃子 眾議員

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