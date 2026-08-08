我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰校園血案學生還原現場 囑媽媽「別打電話給我」防鈴響

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

美國味全繪畫比賽 「我生活中的中華文化」優勝作品揭曉

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
各年齡段前四名得獎者作品，可掃描活動官網二維碼後欣賞更多優秀作品。(主辦單位提供...
各年齡段前四名得獎者作品，可掃描活動官網二維碼後欣賞更多優秀作品。(主辦單位提供)

美國味全公司與世界日報聯合主辦的繪畫比賽「我生活中的中華文化」優勝作品揭曉。比賽以「發掘日常生活中的傳統文化之美」為主題，收到大量傳達了對中華文化的深刻觀察與情感連結的優秀作品。主辦單位邀請Jodie Chiou、Xiao Hua Yang和Felicia Liang三位評審老師評審。

在幼童組方面，評審對獲獎作品展現的童趣與想像力高度肯定。第一名Antony Miller的作品色彩活潑，風格獨特而充滿童趣。第二名Ella Vartabedian以大膽的配色獲得評審讚賞，大面積的黃色與藍色維持了主題顏色的一致性，畫面生動且元素豐富。第三名Victoria Shi的作品以少見的色塊筆觸取代傳統勾線，完美呈現立體空間感。第四名Elizabeth Liu以大膽的顏色與勾線，描繪出多個可愛且細節豐富的故事，讓人過目難忘。

高童組競爭同樣激烈。第一名Alexander Huang對食物特別的描繪獲評審讚賞，認為這是每位美籍華裔孩子都能立刻共情的作品。第二名Parnia Aldavood Zolyad以生動的動態捕捉獲得評審青睞，現實與幻想的結合恰到好處。第三名James Yin的作品獲評審盛讚人物神態傳達出真摯的情感，握筷子的細節與簡單卻真實，讓人回憶起自己生活中熟悉的場景。第四名的Joanna Lin以剪貼畫等多種技法呈現神話主題，想像與現實的鏡像對比搭配出彩的色彩運用。

青少年組作品中，第一名Leanna Jiang以暖冷色調的巧妙結合與左右分割的構圖，生動描繪了城市中中華文化的縮影。第二名Daphne Cheng以極佳的繪畫技巧獲得評審肯定；黑白素描與彩鉛很自然地結合，色彩的過渡手法流暢細膩。第三名Arien Chiu的作品從主體到邊框都充滿獨特細節。第四名Chase Yang以簡潔線條與周圍些許留白營造童趣氛圍，畫中豐富的事物各自展現鮮活神態與動作，展現了極佳的觀察力與捕捉能力。

所有優勝作品包括佳作作品將於近期在活動官網線上展覽，可掃描QR code上網欣賞更多優秀作品。主辦單位表示特別鼓勵未獲獎的參賽者不要氣餒，持續創作與觀察，明年繪畫比賽期待再次看到大家的精彩作品。

精華 FAQ

  • 比賽由美國味全公司與世界日報聯合主辦，主題是「我生活中的中華文化」，強調從日常生活中發掘傳統文化之美，吸引許多作品參賽。

  • 幼童組重視童趣與想像力，高童組強調情感共鳴與技法表現，青少年組則展現更成熟的構圖、色彩運用與細膩觀察力，各組風格鮮明。

  • 所有優勝作品與佳作將在近期於活動官網線上展覽，民眾可掃描QR code欣賞更多作品；主辦方也鼓勵未獲獎者持續觀察與創作，期待明年再參賽。

華裔 世界日報 美國味全繪畫比賽

上一則

精辦商業保險專家-常安保險為商家及個人提供各類精選保險服務

下一則

聯結車RFK大橋引道起火 皇后區交通大亂
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

談藝／藝術銜接 來場跨時空對話

談藝／藝術銜接 來場跨時空對話
台灣首獲邀華府「世界童玩節」 小朋友繪畫推廣台灣特色

台灣首獲邀華府「世界童玩節」 小朋友繪畫推廣台灣特色
段瀟「靈魂飢渴」畫展 以抽象作品展現生命經驗

段瀟「靈魂飢渴」畫展 以抽象作品展現生命經驗
美國華裔小姐競選「誰是冠軍」有獎競猜， 豪禮、禮卡等著你

美國華裔小姐競選「誰是冠軍」有獎競猜， 豪禮、禮卡等著你

熱門新聞

紐約市長曼達尼(中)離開陣亡陸軍中士蘭帕薩德的葬禮。(美聯社)

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

2026-08-02 16:35
Jack Shi買下位於皇后區森林小丘（Forest Hills）Ingram Street 20號的住宅，正是漫畫中彼得帕克（Peter Parker）與梅嬸的住址。（記者馬雯婷／攝影）

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

2026-08-07 16:00
西奈山醫院(圖)、紐約大學朗格尼醫院及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院同時躋身全美前20強最高榮譽榜。（記者許君達／攝影）

全美最佳醫院榜單出爐 紐約市3機構躋身榮譽榜

2026-08-04 10:47
許多律師代為申請的庇護案件，受迫害的故事幾乎千篇一率，國土安全部已著手打擊這類詐欺行為。(路透)

「百餘份申庇迫害陳述都一樣」 ICE要罰紐約移民律師47萬元

2026-08-02 07:14
第23屆美國華裔小姐競選總決賽1日晚在康州金神大賭場舉行。7號林雅雯(中)脫穎而出，獲得冠軍。(主辦單位提供)

第23屆美國華裔小姐決賽 林雅雯奪冠 陳山聰獻演掀高潮

2026-08-02 16:12
法拉盛可能已成為「紐約醫療詐欺之都」。圖為法拉盛街頭。(美聯社)

法拉盛多家日照中心年索補助逾1億 被指白卡詐欺猖獗

2026-08-04 21:13

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」