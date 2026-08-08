紐約樹景宅搶手 賣房附窗外有大樹照片 房價可漲20%

紐約市的房屋交易市場近年出現「樹木溢價」現象，覆蓋率越高的社區與房產，價格將跟著提高。圖為中央公園。(記者馬璿╱攝影)

非營利組織「大自然保護協會」(The Nature Conservancy)耗時五年研究紐約市五大行政區發現，樹木覆蓋率偏低的社區，氣溫可能比覆蓋率高的社區高出10至15度；一棵大樹的降溫效果，相當於10台房間型冷氣機每天運轉20小時。而樹木覆蓋率不僅決定涼快程度，更能影響房價 。房地產經紀指出，近年「樹木溢價」現象比以往更明顯，刊登房源時若附上窗外樹木茂盛的照片，輕易就能讓售價提高20%。

根據該報告，以行政區畫分，史泰登島樹木覆蓋率居冠，達33%；其次為布朗士區的27%、曼哈頓 23%、皇后區 20%，布碌崙(布魯克林)以19%敬陪末座。若不計大型公園，覆蓋率最高的社區包括曼哈頓史岱文森—彼得庫柏村(Stuyvesant Town–Peter Cooper Village)與晨邊高地皆為36%，以及皇后區的牙買加莊園—哈利活(Jamaica Estates–Holliswood的35%，接著則為皇后區道格拉斯頓—小頸區(Douglaston–Little Neck)的33%。

多名地產經紀人指出，「樹木溢價」現象近年愈趨明顯。房屋翻修轉售業者普拉克提爾(Mike Plactere)表示，未經許可砍樹在紐約市及長島多地須負民事罰款，足見樹木本身具有實質價值，而日本楓樹、老橡樹等特殊或老齡樹種，最能為房產增值。

房產經紀人格里菲斯(Michelle Griffith)表示，上東城買家常指定要林蔭街道或鄰近中央公園的房子，即使格局相近，坐擁綠景的公寓估價也遠高於面對鄰棟外牆的單位，她亦經手過買家願為綠地而提高出價。豪宅經紀人卡曾(Frances Katzen)則補充，中央公園西路300號一間須全面翻修的公寓，仍因無可取代的公園景觀掀起激烈競標。

經紀人利普曼(Lisa Lippman)表示，刊登房源時附上窗外樹景照片，售價可望多出20%。房產經紀人希金斯(Patrick Anderson-Higgins)回憶，他曾見過一名屋主為自家窗外種下的樹而不願意賣房，而若該屋主真要賣房，那棵樹將為房產增值。

根據「紐約州氣候衝擊評估」報告，紐約州近25年氣溫創歷史新高，升溫速度快於全美平均。紐約市1981年至2010年間，每年平均約17天氣溫超過華氏90度，預估到2080年代將攀升至69天，占全年近20%。