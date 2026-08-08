斯莫加斯堡茶節來了 紐約最大茶會周末登場

2026年斯莫加斯堡茶節海報。(Smorgasburg臉書)

被譽為紐約市 「最大茶會」的斯莫加斯堡茶節(Smorgasburg’s Festival of Tea)繼去年夏天舉辦後，將於8日(周六)在位於布碌崙 (布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)的約翰遜州立公園，於9日(周日)在展望公園(Prospect Park)的微風山(Breeze Hill)再度舉辦。

斯莫加斯堡美食節是紐約市美食節的主要組成部分之一，這個露天美食節迄今已舉辦至第16屆。該美食節每年在4月和10月之間，每周在曼哈頓 和布碌崙(布魯克林)的四個不同地點舉行。一般會於周五在曼哈頓的世貿中心，周六在布碌崙的威廉斯堡，周日布碌崙的展望公園，周四到周六在曼哈頓的中央公園。這個美食節給紐約州帶來了一系列獨具特色、趣味十足的體驗，例如「冰淇淋盛宴」(The Great Ice Cream Fair)。茶節作為斯莫加斯堡美食節的分支項目，在布碌崙舉行。

今年的茶節匯集了許多本地及區域頂級茶飲品牌，從濃鬱的香料茶到清爽的冰茶，應有盡有。茶節期間，遊客可以品嘗到遊客可以品嘗到各種口味和製作的茶飲，比如台灣高山烏龍茶、泰式奶茶加荳蔻香料的軟冰淇淋，以及用濟州島柑橘和蜂蜜沖泡的韓國茶，還可以品嘗到Kolkata Chai Co.、PYO Chai、Tagmo、WAKARI和LACHA等知名品牌的正宗茶飲。

雖然茶文化已成為中華文化的精華之一，也是使中華文化名揚世界的重要原因，但茶傳到世界各地後，出現了各種不同的沖飲方法以及用茶製作的各式各樣的點心和飲品。斯莫加斯堡茶節不僅給紐約來自世界各地的居民，也給華人提供了一個了解各種不同茶文化的好機會。

這場為期兩天的免費節日將於上午11時至下午6時舉行。