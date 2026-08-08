金兌錫攜手109分局派發返校書包 數百家庭排隊領取

數百名學生與家長到場參與書包派發活動。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州眾議員 金兌錫與市警109分局於6日在皇后區法拉盛 聯合舉辦年度返校書包派發活動，吸引數百名學生與家長到場參與。活動雖定於上午11時開始，但不少民眾提前數小時在場外排隊等候。

主辦方表示，今年將書包派發活動提到開學前，是為了趕在家長尚未大量採購返校用品時，將書包與學用品送到有需要的家庭手中，避免資源重複，確保物資真正發揮效用。

活動地點設於市警109分局總部後方廣場，並獲得美國華人醫師會(CAIPA)基金會、MSGE、韓裔家庭服務中心(KAFSC)及第一保健(Healthfirst)等社區夥伴支持。現場除發放書包、文具與課外讀物外，第一保健更額外提供逾600件玩具，增添歡樂氣氛。

其中CAIPA基金會捐贈300個書包。CAIPA社區事務副總裁黃雪莉說，過去活動時間較接近開學，許多家長早已自行購齊書包，導致派發物資未能切中需求。今年提早舉辦，希望家長們能體會到他們的美意。

第一保健代表王惠岳表示，返校活動除提供物資，還呼籲社區正視校園霸凌問題；他鼓勵家長與學生勇於發聲，共同營造安全的學習環境。

金兌錫致詞時表示，此項年度活動已延續多年，今年再度與109分局及多個社區機構聯手舉辦，旨在協助學生備妥新學年所需物品，同時減輕家庭的經濟壓力，讓孩子們以更好的狀態迎接開學。

109分局局長喬杜里(Karam Chowdhury)表示，分局長期與金兌錫辦公室合作，服務社區家庭。他希望透過書包與文具發放，鼓勵學生勤奮向學、勇敢追夢，未來成為社區的中堅力量。

紐約州眾議員金兌錫與市警109分局於6日在皇后區法拉盛聯合舉辦年度返校書包派發活動。(記者高雲兒╱攝影)