華埠兩處百年建築 獲歷史標牌紀念

中華公所主席伍銳賢(左)在新掛出的歷史標牌前留影。(伍銳賢提供)

配合建國250周年，歷史地標保護中心(Historic Landmarks Preservation Center)在紐約市 設置紀念標牌，其中華埠 有兩處獲掛牌，分別為勿街(Mott St.)60至64號的紐約中華公所暨紐約華僑學校，以及披露街(Pell St.)21號的中華第一浸信會；兩面藍橙色標牌6日掛出，記錄兩座建築及其背後機構在移民服務、華文教育、宗教和社區組織方面的歷史。

兩面標牌下方均註明，歷史標牌計畫(Historic Marker Program)由長期參與紐約歷史建築保存工作的戴蒙斯坦—斯皮爾沃格爾(Barbaralee Diamonstein-Spielvogel)創建及策畫。中華公所暨華僑學校標牌的文字由藝術家兼設計師黃穎梓(Cheryl Wing-Zi Wong)撰寫；中華第一浸信會標牌則由黃穎梓與建築史學者及規畫師Kerri Culhane共同撰寫。

中華公所暨華僑學校的標牌記載，中華公所成立於1883年，最初設於勿街16號，是華埠歷史最悠久的民間組織之一；多年來，中華公所除協調各姓氏、地域及僑團組織，也在華埠扮演對外代表、排解糾紛及提供社會服務等角色，因此常被形容為華埠「市政廳」。

紐約華僑學校則創辦於1909年，早期僅約20名學生，其後數度遷址。現有的中華大樓建於20世紀中期。

華埠另一面標牌位於中華第一浸信會。披露街21號原為19世紀住宅樓，華裔婦女參政權倡議者及教會領袖李彬華(Mabel Ping-Hua Lee)於1926年購入建築，設立面向華埠居民的傳教及社區服務中心，提供語言課程、公民入籍準備和青少年活動。

李彬華年少時已參與婦女投票權運動，1912年曾騎馬參加紐約婦女參政權遊行；1921年，她成為最早在哥倫比亞大學取得經濟學博士學位的華人女性。父親李韜牧師(Rev. Lee Towe)1924年去世後，她接手華埠教會工作，並以父親之名將披露街會址規畫為紀念堂及教會。

披露街21號於1935年全面改建成目前的形式，入口採用帶有中式風格的鑄石裝飾，門楣「紀念堂」三字由學者胡適題寫。

標牌又記載，攝影家李揚國(Corky Lee)與李澤華牧師(Bayer Lee)於2015年重新活化該處，使其兼具文化中心功能。中華第一浸信會今年適逢建堂100周年，日前剛舉行百年紀念禮拜。

戴蒙斯坦—斯皮爾沃格爾基金會(Diamonstein-Spielvogel Foundation)由戴蒙斯坦—斯皮爾沃格爾與丈夫、已故美國駐斯洛伐克大使Carl Spielvogel共同創立，屬私人慈善基金會，資助範圍涵蓋公民領導、公共事務、文化和教育等。非營利組織歷史地標保護中心，為基金會的受助機構之一，從事紐約歷史保存、公共教育及掛牌工作等。

華埠兩處建築獲歷史標牌表彰，百年社區貢獻受肯定。(伍銳賢提供)