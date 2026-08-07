遭北京制裁 紐約中國人權機構「笑納」
中國商務部5日宣布對六家美國實體「採取反制措施」，以報復美國對涉嫌參與維吾爾人強迫勞動的中國企業實施制裁。在最新被列入「反制」名單的美國機構中，有四家為商業公司、另有兩家非營利機構，其中包括位於紐約的「中國人權」(Human Rights in China, HRIC, 中方文件譯作「人權在中國組織」)。「中國人權」則發布聲明表示，既譴責中國政府將該機構列入制裁名單，但「也將此視為一種榮譽」。
美國國土安全部7月底宣布從8月3日起，將43家中國企業列入「預防維吾爾強迫勞動預防法」(UFLPA)規定下的實體清單，默認其產品涉及強迫勞動，禁止進入美國市場，除非進口商能自證清白。隨後，中方將包括「中國人權」在內的六家美國機構列入「反制清單」。根據「中華人民共和國反外國制裁法」，被列入反制性制裁的個人或組織將被拒簽或驅逐出境、查封凍結中國境內資產、禁止中國境內組織或個人與其進行交易或合作。
「中國人權」執行長周鋒鎖受訪時表示，該機構的工作本來就是「觸中共的逆鱗」，事實上根本不可能與中國有任何業務往來，因此對於被列入制裁清單，他首先感到「可笑」。他認為，「預防維吾爾強迫勞動預防法」可以說是最近數年來針對中國最有力的制裁措施，「中國人權」在推動該法案的努力中確實發揮了一些作用，但「也許並沒有那麼大」，不過，正因為讓中方有了痛感，才會如此惱羞成怒。
周鋒鎖透露，從去年以來，疑似中國網軍針對「中國人權」和他本人的攻擊力度愈來愈強，或許是一個訊號，表明他們的工作獲得了對手的「認可」。他說，大部分時候，他們的工作都居於幕後，本來並不容易被外界感知，但這次「榮登」制裁榜單，無異於一個最好的背書，證明他們的工作有所成效。
據介紹，「中國人權」由部分中國留美學生和科學家成立於1989年3月，工作內容包括中國人權及法治倡導、公民社會培養、推動六四追責、記錄中國人權侵犯事件等。
中方稱此舉是報復美國依維吾爾強迫勞動相關規定，對涉嫌涉入中國企業實施制裁，並將6家美國機構列入反制名單。 中國人權一方面譴責中國政府將其列入名單，另一方面又表示把這件事視為一種榮譽，認為這代表其工作確實讓中方感到壓力。 周鋒鎖表示，該機構本來就不可能與中國有業務往來，因此制裁影響有限；他反而認為這是對其倡議工作的一種側面肯定。
精華 FAQ
中方稱此舉是報復美國依維吾爾強迫勞動相關規定，對涉嫌涉入中國企業實施制裁，並將6家美國機構列入反制名單。
中國人權一方面譴責中國政府將其列入名單，另一方面又表示把這件事視為一種榮譽，認為這代表其工作確實讓中方感到壓力。
周鋒鎖表示，該機構本來就不可能與中國有業務往來，因此制裁影響有限；他反而認為這是對其倡議工作的一種側面肯定。
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