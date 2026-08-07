1500元起 退役MetroCard售票機將開賣

紐約市運輸局(NYC Transit)宣布，將於8月19日前拍賣已退役的MetroCard自動售票機。(取自MTA)

紐約市運輸局(NYC Transit)宣布，將於8月19日前公開拍賣已退役的MetroCard自動售票機(MVM)與MetroCard快捷售票機(MEM)，每台起標價為1500元。

根據官方公告，本次拍賣每台機器起標價為1500元，有意競標者可針對一台或多台機器出價，競標者須提出最終合理價格。所有機台皆以現況及原地方式出售，且均已無法運作。

這些機器自MTA 於2025年淘汰MetroCard、全面改用OMNY系統後即走入歷史，大都會 運輸署(MTA)在聲明中表示，「這款色彩鮮明的金屬售票機MVM與MEM，自1999年首次安裝以來，早已是數百萬名地鐵 乘客每日搭車時的熟悉身影。此次拍賣機台數量有限，若有意收藏這段運輸歷史的民眾，歡迎盡早出價。」

MVM於1999年1月25日啟用，可供乘客以現金、信用卡或金融卡購買及儲值MetroCard。機身長80吋、寬42吋、深36吋，重量約1050磅。

MEM則是外型更輕巧、操作更快速的版本，僅接受信用卡與金融卡交易，機身長21吋、寬14吋、高42吋，重量約210磅。

出價最高的得標者，將於8月底拍賣結束後收到MTA寄發的電子郵件通知。得標者須於接獲通知當日完成全額付款，並在購買後10天內安排取貨事宜。由於MTA「不提供任何裝載協助或搬運設備」，得標者須自行負責機台的裝卸與運輸。所有機台在出售前皆已拆除電子及支付處理相關零件。

官方指出，取貨地點將於付款完成後另行通知。少量機台可於布碌崙(布魯克林)取貨，其餘則須至皇后區領取。

此次拍賣是普通民眾首次有機會擁有這批鋼製售票機。這些機器近30年來為通勤族提供預付票卡，如今雖已停用，卻仍具懷舊價值。目前舊版MetroCard在網路上更早已被炒到3500元的天價。