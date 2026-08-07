紐約市高溫 開放數百個避暑中心

高溫持續籠罩紐約市，皇后區法拉盛陽光強烈，不少民眾撐傘遮陽、戴帽或配戴口罩外出，以減少烈日曝曬。市府已開放多處避暑中心，呼籲長者及弱勢族群善加利用。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市 五大區6日起遭遇高溫高濕天氣，預計本周末將有暴雨。美國國家氣象局(The National Weather Service)發布高溫預警指出，預警將持續至7日(周五)晚間8時，預計體感溫度將超過華氏100度(約攝氏38度)。

為協助民眾避暑，紐約市已在全市開放數百處避暑中心，其中皇后區 多間公共圖書館、社區中心及市府設施也同步開放，提供免費冷氣空間，供居民休息避暑。

各據點開放時間依設施而異，多數於上午至傍晚開放，部分地點在極端高溫警報期間會延長服務時間。民眾可透過紐約市避暑中心查詢系統(Cooling Center Finder)或撥打311，查詢離住家最近的開放地點及最新服務時間。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，高溫是紐約市最致命的天氣災害之一，市府已擴大避暑措施，包括於周四(6日)和周五(7日)在全市五大行政區開設數百個避暑中心、延長部分公共游泳池開放時間，以及加強對長者、街友及其他弱勢族群的外展服務，希望降低高溫帶來的健康風險。

市民可以透過線上搜尋或撥打311熱線，尋找附近的避暑中心。

曼達尼並呼籲民眾做好準備，並互相關照。若家中無空調，應計劃前往避暑中心避暑。

市府提醒，沒有冷氣設備的居民，尤其是獨居長者、幼童、孕婦，以及患有心臟病、呼吸道疾病或糖尿病等慢性病患者，應避免長時間停留在高溫環境。若家中沒有冷氣，可前往避暑中心、公共圖書館、購物中心等有空調的公共場所休息，不要等到出現身體不適才採取行動。

醫療專家指出，高溫可能引發中暑、熱衰竭及脫水等症狀，若出現頭暈、噁心、心跳加速、意識不清或體溫持續升高等情況，應立即移至陰涼處降溫並儘速就醫。市府也建議民眾多補充水分，避免在中午至下午高溫時段從事劇烈戶外活動，並主動關心鄰居、親友，特別是獨居長者的身體狀況。

此外，紐約市呼籲民眾不要擅自打開消防栓降溫，以免影響消防用水及水壓。若需要戲水消暑，可前往市立游泳池、灑水設施或其他官方指定的避暑場所。