達去年兩倍 紐約市西尼羅病毒蚊增

紐約市檢測到西尼羅病毒 (West Nile Virus) 的蚊子樣本池數量已接近去年同期的兩倍。(West Nile virus官網)

紐約市 衛生局6日宣布，紐約市檢測到西尼羅病毒 (West Nile Virus) 的蚊子樣本池數量已接近去年同期的兩倍，呼籲紐約市民採取簡單的預防措施，以防止蚊蟲叮咬。

感染西尼羅病毒的蚊子通常會在6-10月間在紐約市出現，在8月和9月最為活躍。受感染的蚊子可以透過叮咬，將西尼羅病毒傳播給人類。衛生局說，儘管紐約市本季尚未呈報人類感染西尼羅病毒的病例，但此類病例每年出現的時間通常會從7月中旬一直持續到初秋。

針對這些發現，衛生局表示已在受影響地區加強蚊子監測，增設蚊子誘捕器及加大蚊蟲防控作業的力度。同時，衛生局也在強化幼蟲防控，以在蚊子具備傳播疾病的能力之前減少其數量。

目前衛生局運營著全美最全面的蚊蟲監測計畫之一，在春季到秋季期間對本市五個行政區的蚊蟲數量監測。自7月以來，衛生局已對西尼羅病毒陽性蚊子樣本池達315個的區域進行了四次有針對性的蚊蟲防控作業。這些作業通常可將成蚊數量減少約70%，並將西尼羅河病毒陽性蚊子樣本池減少超過 85%，有助於降低人類感染的風險。未來數週還計劃進行更多防控作業。如需已完成和即將進行的蚊蟲防控作業相關資訊，請造訪 nyc.gov/mosquito。

截至7月25日，衛生局已透過其例行蚊蟲監測計畫，在全市範圍內確認西尼羅病毒陽性蚊子樣本池612個(共檢測了2040個樣本池)。去年同期，在檢測的2040個蚊子樣本池中，陽性樣本池數量為326個。

儘管美國疾病防治中心控制與預防中心(CDC)報告稱美國其他地區的西尼羅病毒活動高於平常，但由於紐約市擁有完善的蚊蟲監測系統，本市的檢測結果難以與其他地區比較。

紐約市檢測到西尼羅病毒 (West Nile Virus) 的蚊子樣本池數量已接近去年同期的兩倍。(美聯社)