我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

紐約州3至8年級學生閱讀能力下滑 僅48%達標

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025學年紐約州三至八年級學生的閱讀能力明顯下滑，僅有48%的學生達到閱讀熟練...
2025學年紐約州三至八年級學生的閱讀能力明顯下滑，僅有48%的學生達到閱讀熟練的標準，較前一年下降五個百分點。(取自市公立學校臉書)

紐約州最新的學業測驗結果，2025學年紐約州三至八年級學生的閱讀能力明顯下滑，僅有48%的學生達到閱讀熟練(proficient)的標準，較前一年下降五個百分點，不過數學成績略有進步；針對閱讀成績大幅下滑，許多教育專家指出州測驗成績通常不會在一年內出現這樣劇烈的波動，呼籲教育工作者應多加注意。

數據顯示，閱讀能力下降主要集中在三至五年級，其中五年級閱讀達標率在一年內暴跌14個百分點，於所有年級中降幅最大；前一年五年級閱讀成績曾大幅上升13個百分點。相較之下，數學成績則略有進步，57%的學生達到熟練標準，比前一年小幅上升。

研究各州教育測驗的布朗大學(Brown University)經濟學教授奧斯特(Emily Oster)表示，閱讀方面的數據在一年之內有如此大幅波動，相當罕見，而數學成績的變化較符合全美其他州的趨勢，即疫情後逐步改善。

教育專家提醒，學生表現受到多種因素影響，州測驗成績無法單獨反映任何一項教育政策的成效；不過，政府往往會將測驗結果作為教育政策的重要依據，因此成績仍被視為衡量學校教育表現的重要指標。

州教育廳發言人J.P. O'Hare表示，教育廳非常重視此次閱讀成績下滑的情況，將進一步分析學生在哪些方面遇到困難、哪些族群與社區受影響最深，以及哪些地方需要投入更多資源與支持等。

一些教育專家則認為，如此明顯的波動，可能與測驗本身或評分方式有關；長期研究學校績效的哥倫比亞大學教育學院教授帕拉斯(Aaron Pallas)表示，「看到紐約州數據呈現這種模式，讓我懷疑2024年的測驗或評分方式可能存在特殊因素，若無2024年的數據，我們會認為學生表現其實相當穩定」。

據悉，紐約州近年正積極推動「閱讀科學」(Science of Reading)教學法，這是一套根據長期研究建立的閱讀教學方法，擁有紐約州學生總數近四成人口的紐約市公立學校，目前也已全面改革小學閱讀課程，希望提升學生的閱讀能力。

精華 FAQ

  • 2025學年紐約州3至8年級閱讀達標率降至48%，較前一年少了5個百分點，顯示整體閱讀能力明顯退步，且下滑主要集中在低年級段。

  • 五年級閱讀達標率在一年內暴跌14個百分點，是所有年級中降幅最大的；相較之下，前一年五年級曾大幅上升13個百分點，波動特別劇烈。

  • 專家認為閱讀成績一年內大幅波動並不常見，可能與測驗或評分方式有關；數學57%達標、略有改善，則較符合疫情後逐步回升的全國趨勢。

疫情 紐約州

上一則

1500元起 退役MetroCard售票機將開賣

下一則

線上家長會議露臀、在教室自慰 布碌崙華裔教師遭革職
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約公校留級率僅0.4% 逾4成測驗不及格照樣升學

紐約公校留級率僅0.4% 逾4成測驗不及格照樣升學
全美公立學校系統 加州排名31 這州奪冠實至名歸

全美公立學校系統 加州排名31 這州奪冠實至名歸
教師短缺…性感「高中助教」機器人進校園 家長反彈

教師短缺…性感「高中助教」機器人進校園 家長反彈
簽證新規 停留期限最長4年 恐衝擊伊州大學招國際學生

簽證新規 停留期限最長4年 恐衝擊伊州大學招國際學生

熱門新聞

紐約市長曼達尼(中)離開陣亡陸軍中士蘭帕薩德的葬禮。(美聯社)

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

2026-08-02 16:35
許多律師代為申請的庇護案件，受迫害的故事幾乎千篇一率，國土安全部已著手打擊這類詐欺行為。(路透)

「百餘份申庇迫害陳述都一樣」 ICE要罰紐約移民律師47萬元

2026-08-02 07:14
西奈山醫院(圖)、紐約大學朗格尼醫院及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院同時躋身全美前20強最高榮譽榜。（記者許君達／攝影）

全美最佳醫院榜單出爐 紐約市3機構躋身榮譽榜

2026-08-04 10:47
第23屆美國華裔小姐競選總決賽1日晚在康州金神大賭場舉行。7號林雅雯(中)脫穎而出，獲得冠軍。(主辦單位提供)

第23屆美國華裔小姐決賽 林雅雯奪冠 陳山聰獻演掀高潮

2026-08-02 16:12
法拉盛可能已成為「紐約醫療詐欺之都」。圖為法拉盛街頭。(美聯社)

法拉盛多家日照中心年索補助逾1億 被指白卡詐欺猖獗

2026-08-04 21:13
柯先生遭受車輛碰撞後，一度失去意識，經診斷，全身多數骨裂，並有大量開放性傷口。(受訪者提供)

獨／紐約網紅麵館新任華人主廚下班遇車禍重傷 肇事駕駛逃逸

2026-08-05 19:27

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯