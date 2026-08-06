28萬枚雞蛋 運抵布碌崙食物銀行
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紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)3日宣布，作為與三家大型雞蛋生產商達成的多州和解協議的一部分，紐約州的食品銀行將收到近500萬枚雞蛋作為賠償，其中首批超過28萬枚雞蛋已運抵布碌崙的食物銀行「城市豐收」(City Harvest)。這三家雞蛋生產商被指控非法共謀提高雞蛋價格。
運抵布碌崙的首批28萬枚雞蛋分裝成2萬3400盒，每盒12枚。食物銀行「城市豐收」將負責把這些雞蛋分發給面臨食品安全問題的紐約市民。「城市豐收」執行長史蒂芬斯(Jilly Stephens)表示，雞蛋是該組織最需要的食物之一，這批雞蛋將幫助超過2萬名紐約市民解決食物短缺問題。紐約州分到的500萬枚雞蛋將在10月中旬前陸續運往紐約州各地。
詹樂霞辦公室稱，由紐約州檢察長辦公室、美國司法部和其他16個州的檢察長牽頭的多州調查發現，Cal-Maine Foods、Versova Holdings和Hickman's Egg Ranch三家公司從2022年6月到2025年3月涉嫌串謀操縱競價，以影響一個被廣泛使用的每日雞蛋價格指數。調查人員稱，這些公司操縱了雞蛋供應合約中使用的基準價格，人為地提高了全國零售商和消費者支付的價格。
「這些公司暗中勾結抬高價格，導致紐約市民不得不支付更高的雞蛋價格，這是不可接受的」，詹樂霞在一份聲明中表示，「我的辦公室對大型企業為了自身利潤而損害工薪家庭利益、違法犯罪的行為零容忍」。
根據和解協議，這三家雞蛋生產商將向參與州的食品銀行和非營利組織提供5300萬枚雞蛋，其中包括向紐約州提供的496萬8000枚雞蛋。他們還將支付總計330萬元的罰款，並採取合規措施以防止未來違反反壟斷法。作為和解協議的一部分，這些公司並未承認有不當行為。
首批送達布碌崙城市豐收食物銀行的雞蛋超過28萬枚，分裝成2萬3400盒，每盒12枚，將用來分發給面臨食物短缺的紐約市民。 被指控的三家公司是Cal-Maine Foods、Versova Holdings和Hickman's Egg Ranch。調查稱他們涉嫌串謀操縱基準價格，影響每日雞蛋價格指數。 協議要求企業向參與州的食品銀行和非營利組織提供5300萬枚雞蛋，並支付總計330萬元罰款，同時採取合規措施，但未承認不當行為。
精華 FAQ
首批送達布碌崙城市豐收食物銀行的雞蛋超過28萬枚，分裝成2萬3400盒，每盒12枚，將用來分發給面臨食物短缺的紐約市民。
被指控的三家公司是Cal-Maine Foods、Versova Holdings和Hickman's Egg Ranch。調查稱他們涉嫌串謀操縱基準價格，影響每日雞蛋價格指數。
協議要求企業向參與州的食品銀行和非營利組織提供5300萬枚雞蛋，並支付總計330萬元罰款，同時採取合規措施，但未承認不當行為。
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