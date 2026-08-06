我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI競爭白熱化 張一鳴喊「拒絕蒸餾」：不利用他人的輸出換排名

「破·地獄」女星拍戲割斷臉部血管 縫逾50針 緊急宣布停工

紐約生活手冊／換邊停車違規 羞恥貼紙重啟

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市重新開始對違反換邊停車規定的車輛張貼醒目且大號的「羞恥貼紙」，以給車主造成...
紐約市重新開始對違反換邊停車規定的車輛張貼醒目且大號的「羞恥貼紙」，以給車主造成心理壓力。與廣受詬病的舊貼紙相比，新貼紙黏性更弱，將更容易清理。(取自市潔局的Instagram帳號)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約市重啟換邊停車「羞恥貼紙」，首批已在曼哈頓貼出。
  • 重點二：違規車輛除被貼紙警示外，車主每次還將被罰65元。
  • 重點三：新法推翻2011年禁貼規定，並放寬貼紙材質與尺寸限制。

紐約市清潔局(DSNY)4日在曼哈頓針對違反換邊停車規定的車輛貼出首張「羞恥貼紙」。該貼紙以醒目的樣式和尺寸貼在違法車輛的車窗上，以增加警示效果，同時會對車主處以每次65元的罰款。

新規所依據的法案於6月30日獲得市議會通過，由於市長曼達尼(Zohran Mamdani)並未在規定期限內簽署或否決該案，因此依法在通過30日後自動生效。法案推翻了2011年的一項旨在禁止「羞恥貼紙」的市法，當時，由於舊貼紙黏性超強、難於清理，遭到大量車主投訴。而本次生效的新法則重新允許市政當局以此方式警示因違反換邊停車規定的車輛，告知其在何時何處阻礙了道路清掃，並規定貼紙的最大尺寸為8.5 x 11吋。被貼紙後仍不挪車的車主，將再次被貼。

提出該法案的曼哈頓上西區市議員高步邇(Gale Brewer)4日與清潔局局長安德森(Gregory Anderson)一同在選區內的道路上貼出首批「羞恥貼紙」，她表示，新款貼紙採用新型不乾膠材料，比以前遭受詬病的貼紙黏性更低，相對容易撕下且不會留下頑固膠痕，但仍足夠醒目，能讓車主和行人都注意到它。安德森指出，機械清掃車在無障礙的情況下，在一條道路上一次就能清理1500磅垃圾，是一種高效的清潔工具，但如果有車輛停在清掃路線上，就將被迫留下大量清掃死角。

據報導，市議會正與州議會合作推動州立法，旨在允許當局使用自動攝影機加強換邊停車執法。

精華 FAQ

  • 因為新通過的法案允許市政當局，對違反換邊停車規定、妨礙道路清掃的車輛貼上醒目貼紙，以提醒車主移車並提升執法效果。

  • 新款採用較不黏的新型材料，較容易撕下且不易留下頑固膠痕，並限制最大尺寸為8.5 x 11吋，以避免舊版那種難清理的爭議。

  • 清潔局指出，機械清掃車在無阻礙時一次可清理1500磅垃圾，但若路邊停車擋路，便會產生清掃死角，因此貼紙有助改善執法與清潔效率。

曼哈頓 紐約市 曼達尼

上一則

檢討電單車安全 市議會擬禁售3級車、規管外賣平台

下一則

皇后區經營餐館並買房 持C8卡華男出席小庭被ICE抓捕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客談／換邊停車罰單變貼紙 高招？損招？

紐約客談／換邊停車罰單變貼紙 高招？損招？
車窗有「KARR」字樣貼紙不是撕掉就沒事 易被遠端上鎖

車窗有「KARR」字樣貼紙不是撕掉就沒事 易被遠端上鎖
紐約市府勒令42家網商停售違法高速電動車 違規者最高罰2000元

紐約市府勒令42家網商停售違法高速電動車 違規者最高罰2000元
台毒駕扣車劇增 拖吊場「大塞車」 警促修法加速拍賣

台毒駕扣車劇增 拖吊場「大塞車」 警促修法加速拍賣

熱門新聞

紐約市長曼達尼(中)離開陣亡陸軍中士蘭帕薩德的葬禮。(美聯社)

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

2026-08-02 16:35
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。他們往往在查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE蹲點長島大型商場停車場 逮捕2000移民 引發社區恐慌

2026-07-31 07:26
許多律師代為申請的庇護案件，受迫害的故事幾乎千篇一率，國土安全部已著手打擊這類詐欺行為。(路透)

「百餘份申庇迫害陳述都一樣」 ICE要罰紐約移民律師47萬元

2026-08-02 07:14
西奈山醫院(圖)、紐約大學朗格尼醫院及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院同時躋身全美前20強最高榮譽榜。（記者許君達／攝影）

全美最佳醫院榜單出爐 紐約市3機構躋身榮譽榜

2026-08-04 10:47
第23屆美國華裔小姐競選總決賽1日晚在康州金神大賭場舉行。7號林雅雯(中)脫穎而出，獲得冠軍。(主辦單位提供)

第23屆美國華裔小姐決賽 林雅雯奪冠 陳山聰獻演掀高潮

2026-08-02 16:12
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。調查發現，他們在長島的重要抓捕策略之一，是派員守候於購物中心及大型商店停車場，查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

2026-07-30 14:39

超人氣

更多 >
下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家