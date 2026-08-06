華人善終基金會迎29年 10月18日辦演唱會

華人善終基金會迎29周年，10月辦社區慈善演唱會。(記者衛伯承／攝影)

華人 善終基金會(Celestial Love Foundation)5日在曼哈頓華埠宣布，將於10月18日晚間在中城舉辦「社區好友攜手歌頌真善美慈善演唱會」，紀念基金會成立29周年；活動將由基金會董事、社區領袖及友好人士共同參與演出，希望透過歌唱及音樂，回顧基金會多年來服務社區的歷程。

創會主席陳麥潔明、會長麥沛榮、副會長李可星及馬永國等出席，介紹基金會的成立宗旨及演出安排。多名長期支持基金會的社團代表、商界人士及社區人士亦到場。

陳麥潔明表示，華人善終基金會自1997年成立，至今已有29年。她說，作為註冊501(c)(3)慈善機構，基金會創立的主要目的，是協助孤寡無依、缺乏親屬照料或無力承擔殯殮費用的人士處理身後事，讓有需要者在人生最後一程仍能獲得妥善安排和應有尊嚴。

麥沛榮指出，今年的演唱會不以邀請知名歌星為主，而是希望突出社區共同參與的特色；基金會董事會成員將親自登台，也會邀請社區人士參加；節目形式除歌唱外，還可包括樂器演奏及其他適合舞台呈現的表演。

李可星在會上介紹活動籌備情況時表示，主辦方將提前整理演出名單及曲目，以便現場樂隊準備。馬永國則說，參與演出的社區人士不會只是臨時登台，主辦方將安排時間與樂隊排練，希望表演者能在舞台上呈現較完整的演出，也讓整體節目更具連貫性。

根據基金會的資料，演唱會暨29周年晚宴將於10月18日星期日晚間6時舉行，地點：曼哈頓東59街409號Guastavino’s宴會廳。當晚將安排現場樂隊、歌唱演出及周年晚宴。