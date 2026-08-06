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長老計畫8大道辦公室 開幕

記者馬璿／紐約報導
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醫療保健組織MJHS系統成員之一的長老計畫／第一家(Elderplan/Home...
醫療保健組織MJHS系統成員之一的長老計畫／第一家(Elderplan/HomeFirst)，5日迎來其首間近8大道的辦公室開幕。(記者馬璿／攝影)

醫療保健組織MJHS系統成員之一的長老計畫／第一家(Elderplan/HomeFirst)，5日開放首間靠近8大道的辦公室，吸引眾多社區組織與民代參與。

該辦公室位於7大道6405號2樓，未來除將服務計畫會員外，亦將提供健康諮詢以及文化活動等服務。執行長華格納(David Wagner)表示，40多年來，組織懷抱堅定的使命，致力服務多元社區，此次社區辦公室的開幕，正是進一步強化服務能力的重要一步，讓長老計畫能更好地照顧目前及未來居住在日落公園(Sunset Park)核心地帶的會員。

醫療保健組織MJHS系統成員之一的長老計畫／第一家(Elderplan/Home...
醫療保健組織MJHS系統成員之一的長老計畫／第一家(Elderplan/HomeFirst)5日迎來其首間近8大道的辦公室開幕。(記者馬璿／攝影)

華格納也提到，醫療照護議題相當複雜，且政策與細節持續變動，團隊必須隨時應變、協助民眾解答各種疑問。他指出，社區辦公室不僅提供健康計畫相關服務，也備有多語翻譯人員協助會員處理文件與生活上的疑難，並會定期舉辦社區活動，觸及並服務持續成長的會員群體。「我們已經在這裡耕耘40年，而且我們一直非常努力。」

當日的剪綵亦有數位社區組織領袖、民選官員與其代表參與，州參議員陳學理(Steve Chan)與市議員莊文怡(Susan Zhuang)代表兼49選區領袖謝曉瓊(Joyce Xie)皆出席。

長老計畫於1985年創立，秉持關懷、尊嚴與尊重的核心價值，為全美最早成立的社會健康維護組織(Social HMO)之一。1991年推出的「第一家」則為紐約州最早的管理式長期照護計畫之一，協助有日常生活照護需求會員的居家生活。目前第一家提供多種聯邦醫療保險(Medicare)優勢計畫，服務包括單純享有聯邦醫療保險與同時享有聯邦醫療保險及聯邦醫療補助(Medicaid)雙重資格的會員。

目前長老計畫於曼哈頓華盛頓高地(Washington Heights)與皇后區法拉盛皆有辦公室。

精華 FAQ

  • 新辦公室位於7大道6405號2樓，地點靠近日落公園與8大道核心區域，目的是更方便服務當地及周邊會員。

  • 除了協助計畫會員辦理健康保險相關事務，也將提供健康諮詢、多語翻譯協助、文件處理支援，並定期舉辦社區活動。

  • 當日有多位社區組織領袖與民選官員出席，包括州參議員陳學理、市議員莊文怡，以及代表49選區領袖謝曉瓊的代表。

8大道 日落公園

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