美東華人學術聯誼會年會 聚焦AI發展

美東華人學術聯誼會(CAAPS)4日舉行第51屆年會媒體說明會。左至右為董事王理仁、董事蕭醒華、會長吳振藩、董事長林豐堡、董事鄭向元及建築師何炳文。（記者戴慈慧／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： CAAPS第51屆年會聚焦人工智慧時代學術專業知識。

CAAPS第51屆年會聚焦人工智慧時代學術專業知識。 重點二： 台灣研發人形機器人首度在紐約華人社區大型活動亮相。

台灣研發人形機器人首度在紐約華人社區大型活動亮相。 重點三：論壇涵蓋醫療、教育、城市規劃與可信任AI等議題。

美東華人學術聯誼會(CAAPS)將於16日在皇后區 法拉盛喜來登酒店(Sheraton LaGuardia East Hotel)舉行第51屆年會，今年以「人工智慧 時代推進學術專業知識」為主題，安排23場專題演講，涵蓋人工智慧、醫療保健、教育文化、城市規劃、科技創新及可信任AI等議題，並將展示由台灣研發的人形機器人 協助迎賓及報到，成為今年活動亮點。

CAAPS 4日舉行媒體說明會。會長吳振藩表示，今年年會將邀請圖策科技展示最新開發的人形機器人，在報到現場協助接待來賓。機器人可辨識與會者姓名、列印名牌，並遞送會議資料，讓民眾近距離體驗AI與機器人的實際應用。

吳振藩表示，這款機器人今年6月才在台北Computex首度亮相，此次也是首次在紐約華人社區大型活動展示。除機器人展示外，今年年會規畫六大主題論壇，邀請產官學界專家分享AI最新發展及跨領域應用。

開幕專題演講將由圖策科技創辦人林清詠主講，分享AI與機器人在醫療照護、教育、金融等領域的發展趨勢。晚宴則邀請國科會主委吳誠文以「Taiwan's AI Technology Development Policy Under Geopolitical Challenges」為題，探討地緣政治下台灣AI科技政策的發展方向；前台大校長楊泮池則分享AI在肺癌早期診斷及東亞醫療應用的最新進展。

今年也新增「AI醫療保健」論壇，由CAAPS董事蕭醒華籌畫。她表示，AI雖然快速進入各行各業，但醫療涉及病人安全、法規及醫病信任，是AI導入最具挑戰性的領域，因此論壇聚焦可信任AI，以及如何讓AI真正落實於臨床醫療。

蕭醒華指出，目前AI在部分疾病早期診斷已有相當高的準確率，但醫療體系實際採用率仍不高，因此論壇將從AI技術發展、醫療組織導入，到公平醫療等面向，探討如何縮短AI技術與臨床應用之間的落差。

除AI醫療外，今年論壇也涵蓋教育文化、城市規劃、科技創新及可信任AI等議題。其中，建築師何炳文將比較香港與紐約公共住宅政策，探討香港如何透過公共住宅結合捷運系統發展新市鎮，並與紐約現況對照，分享不同的城市規畫思維。

CAAPS表示，今年除學術論壇外，也將持續頒發高中學生獎學金，表揚在學業及社區服務表現優異的華裔學生，鼓勵年輕世代持續投入社區服務。