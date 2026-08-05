地鐵清軌吸塵列車起火 MTA員工、消防員14人受傷
曼哈頓阿斯托廣場(Astor Place)地鐵站4日凌晨發生二級火警，一列原本用於清除路軌垃圾和油污的吸塵工作列車起火，造成八名大都會運輸署(MTA)員工及六名消防員受傷；事故一度中斷4、5、6號線部分路段服務，影響部分下城早班通勤者。
火警於凌晨約2時15分發生。市消防局(FDNY)表示，消防員抵達時，街面及地鐵站內已冒出大量濃煙，站內一列四節編組的吸塵工作列車正在猛烈燃燒。火警隨後升為二級，超過140名消防及急救人員到場，至上午5時30分過後將火勢控制。
FDNY助理總隊長Thomas Currao在現場簡報中表示，消防員進入車站後鋪設水線，並向列車自帶的灑水系統供水，同時對車站及列車進行兩輪搜索。消防員最終在吸塵列車的濾網艙內將火撲滅。
救火期間，一列北行載客列車駛入阿斯托廣場站。消防員隨即疏散車上乘客，沒有人受傷。現場影片顯示，濃煙一度由車站入口湧出；有乘客表示，煙霧從月台一端迅速擴散，乘客咳嗽並奔離車站。
八名受傷MTA員工中，兩人中度燒傷但無生命危險；其餘傷者多為輕傷；六名受傷消防員亦均為輕傷。市議會議長朱曼寧(Julie Menin)其後在社交平台表示，受傷員工及消防員在執行維護和救援工作時受傷，祝願他們早日康復。
涉事吸塵列車又稱「VakTrak」，利用吸力收集路軌上的垃圾、粉塵和油污，以便降低軌道火警及信號設備故障風險。市消防局表示，列車收集油污和碎屑的區域可能是起火位置之一；但目前僅是初步觀察，確切原因仍在由火警調查員調查。
事故導致4、5、6號線在中央車站—42街(Grand Central-42 St)至布碌崙(布魯克林)大橋—市政廳站(Brooklyn Bridge-City Hall)之間停駛或改道。列車於上午約6時40分恢復正常停站。MTA表示，早高峰前已恢復正常服務。
這起二級火警共造成14人受傷，其中包括8名大都會運輸署MTA員工與6名消防員；受傷者多為輕傷，另有2名MTA員工為中度燒傷但無生命危險。 涉事列車是用來清除路軌垃圾、粉塵和油污的吸塵工作列車VakTrak。消防員進站後鋪設水線，向列車灑水系統供水，最後在濾網艙內將火撲滅。 事故使4、5、6號線在中央車站—42街至布碌崙大橋—市政廳站之間停駛或改道，一列載客車也曾進站後疏散乘客；到上午6時40分左右已恢復正常停站。
精華 FAQ
這起二級火警共造成14人受傷，其中包括8名大都會運輸署MTA員工與6名消防員；受傷者多為輕傷，另有2名MTA員工為中度燒傷但無生命危險。
涉事列車是用來清除路軌垃圾、粉塵和油污的吸塵工作列車VakTrak。消防員進站後鋪設水線，向列車灑水系統供水，最後在濾網艙內將火撲滅。
事故使4、5、6號線在中央車站—42街至布碌崙大橋—市政廳站之間停駛或改道，一列載客車也曾進站後疏散乘客；到上午6時40分左右已恢復正常停站。
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