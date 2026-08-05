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美國華裔小姐訪世報 分享參賽歷程 抽出讀者幸運獎

記者戴慈慧／紐約報導
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第23屆美國華裔小姐得獎者出席活動，舉行讀者抽獎。(記者戴慈慧／攝影)
第23屆美國華裔小姐得獎者出席活動，舉行讀者抽獎。(記者戴慈慧／攝影)

第23屆美國華裔小姐選美上周末落幕，冠軍林雅雯、亞軍林樂希及多位得獎佳麗4日走訪世界日報紐約社，抽出活動幸運獎。首次奪冠的林雅雯分享，自己兩年前曾參賽卻止步決賽，今年抱著「從頭再來」的心情回歸，花更多時間準備才藝與服裝，最終如願摘下后冠，對她而言有如夢想成真。

林雅雯表示，她從小就喜歡看香港小姐及美國華裔小姐選美，一直希望有一天能站上舞台。兩年前首次參賽未能晉級，今年決定再次挑戰，不僅投入更多時間訓練，也要求自己每個環節做到最好。

她說，今年為了比賽特地學舞，雖然只有兩周準備時間，但每天反覆練習；另外，大會以「水、火、風、土」為主題設計服裝，她抽到「火」，便以鳳凰為靈感，從零開始學習刺繡，花了一周親手完成服裝，「中間繡錯了很多次，又拆掉重來，最後完成時真的很有成就感」。

首次奪冠，林雅雯形容戴上后冠的那一刻「有夢想成真的感覺」，也希望未來一年能善用冠軍身分，參與更多公益及文化推廣活動。

亞軍林樂希則是首次參加選美。她表示，過去有舞蹈及鋼琴表演經驗，因此一直喜歡站上舞台，希望藉由選美挑戰自己。兩個多月的培訓期間，每個周末都要接受台步、化妝、戲劇及舞蹈等課程，雖然辛苦，卻收穫很多。

她認為，比賽最大的挑戰不是表演，而是臨場問答。「以前跳舞、彈鋼琴都是用表演表達自己，但選美必須站在台上回答問題，這對我是全新的挑戰。」她表示，經過訓練後，雖然還有進步空間，但已比剛開始更有自信。

活動中，主辦人阮健華也回顧美國華裔小姐創辦歷程。他表示，選美自2022年創辦以來，一直秉持「公平、公正、公開」原則，希望提供華裔女性展現自我的舞台，而非只是比外貌。

他表示，疫情後社群媒體興起，年輕人已有更多曝光平台，因此近年調整培訓方向，除了台步及儀態，也加入短影音創作、戲劇表演、自主設計服裝等內容，希望協助佳麗培養舞台表達能力及創作能力，為未來進入演藝、媒體或自媒體領域做好準備。

阮健華表示，選美不是終點，而是培養人才的平台，希望佳麗在比賽結束後仍能持續發展，未來也將與電影及演藝產業合作，提供更多演出及培訓機會。

當天活動中，世界日報也舉行讀者抽獎，由林雅雯等佳麗抽出多項獎品幸運得主。

第23屆美國華裔小姐多位佳麗與主辦人阮健華及世界日報代表合影，並出席讀者抽獎活動...
第23屆美國華裔小姐多位佳麗與主辦人阮健華及世界日報代表合影，並出席讀者抽獎活動。(記者戴慈慧／攝影)

精華 FAQ

  • 她兩年前曾參賽但止步決賽，今年抱著「從頭再來」的心情回歸，投入更多時間準備才藝與服裝，並要求自己每個環節都做到最好，終於摘下后冠。

  • 林雅雯為了才藝表演特地學舞，雖然只有2周準備仍天天練習；服裝部分抽到「火」後，以鳳凰為靈感從零學刺繡，花1周親手完成。

  • 阮健華表示，美國華裔小姐自2022年創辦以來強調公平、公正、公開，目的不是只比外貌，而是提供華裔女性展現自我、培養舞台能力與未來發展的平台。

華裔 香港 世界日報

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