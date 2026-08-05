紐約5區增600個街邊電動車充電點 選址徵意見

紐約市PlugNYC擴建計畫，將把現有88個二級充電點擴至近700個，優先服務缺乏私人充電設施的中低收入社區及計程車、豪華轎車持牌司機集中的地區。(市交通局提供)

紐約市 交通局4日宣布，未來三年將在五區新增600個街邊電動車充電點，並設立網上平台讓市民就首批選址提出意見。此項PlugNYC擴建計畫，將把現有88個二級充電點擴至近700個，優先服務缺乏私人充電設施的中低收入 社區及計程車持牌司機集中的地區。

交通局表示，首批考慮安裝的社區包括皇后區的雷哥公園(Rego Park)、森林小丘(Forest Hill)及遠洛克威(Far Rockaway)、布碌崙 (布魯克林)的紅鉤(Redhook)、卡羅花園(Carroll Gardens)及貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)，以及曼哈頓上西區和華盛頓高地(Washington Heights)。選址將考量住宅密度、路外停車場不足、TLC持牌司機集中程度及司機和社區意見。

每個站點至少設兩座充電柱、共四個充電插口；可行之處還會預留一次開挖、日後共享的電力接頭，供電動單車充電櫃、電動共享單車站、有充電功能的安全單車停車位或貨運單車微型轉運站使用。市府稱，此舉可避免日後為不同設施重複挖掘路面，並保留街邊空間調度的彈性。

紐約市2021年與聯合愛迪生電力公司(Con Edison)啟動街邊二級充電試辦，2025年起營運現有網絡。交通局稱，88個充電點逾70%時間被電動車占用，部分接近99%；車輛停在充電位期間逾85%時間實際輸電，使用率居全國公共街邊充電網絡之冠。

目前電動車占全市新車登記8.3%，但半數車主須依賴街邊泊車，公寓住戶也多無車庫或私家車道，令充電成為轉用電動車的一大障礙。除新增600個街邊充電點，市府還正在建設或完成92個快速充電點及180個市營停車場二級充電點。

新設備將由紐約電力局採購、交通局營運和維護；車主可用多個應用程式或信用卡按每度電付費。只有接上充電設備的電動車可合法停在專用車位，未充電而占位者將被執法。市民可在交通局PlugNYC計畫平台查閱初步選址並提交意見，網址為on.nyc.gov/plugnyc-expansion。