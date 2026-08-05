獲聯合國關切 紐約護理員結束絕食
紐約家庭護理員反對24小時工作制的維權團體4日宣布，持續至第八天的市政廳外絕食抗議行動結束。雖然仍未得到市議長朱曼寧(Julie Menin)對「禁止24小時」提案的承諾，但聯合國對護理員絕食行動表達的關切已向朱曼寧施加了足夠的壓力，因此絕食抗議暫告一段落。若未見行動，護理員則將在兩個月後再度絕食。
聯合國針對婦女兒童歧視工作組(United Nations Working Group on Discrimination against Women and Girls)3日致信紐約市政府、市議會多名官員以及朱曼寧本人，信中說，聯合國五名特別報告員今年4月曾致信美國國務院，指出紐約市家庭護理員行業24小時連續工作的制度可能構成剝削(exploitation)和強迫勞動(forced labour)的標準，但美國聯邦政府未予回應。如今聽聞紐約護理員發起絕食抗議，因此高度關切，並特向紐約市當局致信，希望就此問題直接溝通。
本輪絕食行動7月28日啟動，至8月4日為第八天，行動目標為製造聲勢，施壓市議長朱曼寧盡快將旨在禁止24小時工作制的提案提交審議和表決。參與行動的現任及前任家庭護理員約有15至18人，其中除兩至三名西語裔外，其他均為華人。絕食行動採24小時輪班制，參與者會輪流定期離場休整、洗澡、更衣，現場配有醫療和後勤團隊，隨時確保絕食者身體機能安好，並適當補充水分和能量。在八天的行動中，共有三人出現身體不適的情況，但都獲妥善處置。
「禁止24小時」提案人、市議員馬泰(Christopher Marte)說，針對提案內容的談判仍在議會內部進行，最大的困難並非財政問題，而是掌權者的「政治意願」。他在此前的四年內，已連續在兩屆議會會期內提案，但都被時任市議長歐德思(Adrienne Adams)利用職權壓制、未能獲得表決機會。馬泰表示，與歐德思相比，他認為現任議長朱曼寧雖然仍被一些現實條件掣肘，但她的「政治意願」更強，因此對打破僵局仍感樂觀。
主因是聯合國對絕食行動表達高度關切，並已致函紐約市府及相關官員，對市議長朱曼寧形成壓力。雖然提案尚未獲承諾審議，但團體認為已達到階段性施壓效果。 聯合國工作組指出，紐約市家庭護理員長期24小時連續工作制度，可能構成剝削與強迫勞動；此前特別報告員也曾致信美國國務院，但聯邦政府未回應，因此改向紐約市當局直接溝通。 市議員馬泰表示，最大阻力不是財政，而是掌權者的政治意願。該提案已在前兩屆會期被壓制，未獲表決機會；他認為現任議長朱曼寧較有意願推進，但仍需突破議會內部僵局。
精華 FAQ
主因是聯合國對絕食行動表達高度關切，並已致函紐約市府及相關官員，對市議長朱曼寧形成壓力。雖然提案尚未獲承諾審議，但團體認為已達到階段性施壓效果。
聯合國工作組指出，紐約市家庭護理員長期24小時連續工作制度，可能構成剝削與強迫勞動；此前特別報告員也曾致信美國國務院，但聯邦政府未回應，因此改向紐約市當局直接溝通。
市議員馬泰表示，最大阻力不是財政，而是掌權者的政治意願。該提案已在前兩屆會期被壓制，未獲表決機會；他認為現任議長朱曼寧較有意願推進，但仍需突破議會內部僵局。
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