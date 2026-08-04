紐約小費新規 外賣員多賺逾億元

自今年1月新規生效后，紐約市外賣員額外獲得超過1億元小費。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市實施小費保護新規後，外賣員小費收入大增約1億400萬元，平台提告未果，且送餐需求不減反升。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)和市消費者與勞工保護局(DCWP)局長萊文(Samuel A.A. Levine)日前公布報告稱，自今年1月以來，紐約市 打擊外賣平台欺騙性小費 的行動，已為外賣員額外增加小費收入約1億400萬元。

該報告稱，自2026年1月26日紐約市開始實施新的小費保護措施以來，小費金額已翻了一番，全市約7萬名外賣平台的外賣員預計今後每年將多獲1億8400萬元的小費，平均每位外賣員每年可多獲得約2287元。

1月26日生效的第107號和第108號地方法律規定，餐館和雜貨店的應用程序必須在結帳時為顧客提供透明的小費選項。曼達尼自上任以來，已指示DCWP大力執行這些法律。

在這兩項城市法規公布之前，Uber Eats和DoorDash試圖透過增加顧客使用其應用程式支付小費的難度，來規避紐約市規定的應用程序送餐員每小時22.13元的最低工資標準，導致自2023年以來，外賣員總共損失了5億5400萬元的小費收入。

根據DCWP提供的數據，在法律生效前的最後四周，外賣員平均每單可獲得1.18元小費。在法律實施後的四周內，小費平均每單增加了2.29元。

DoorDash、Uber和Instacart三家外送平台曾聯合提起訴訟，試圖阻止這項法律生效。他們認為這兩項法律會增加外送成本，損害消費者利益；他們在結帳後設置的小費頁面並非意在增加顧客給小費的難度；新法是想迫使消費者支付更多小費。不過，但就在新法生效前幾天，聯邦法院駁回了該訴訟。

儘管有人聲稱新法會影響顧客，但DCWP的數據顯示，小費法並未對送餐需求產生任何可衡量的影響。事實上送餐需求反而增加了。消費者每周下單量達到創紀錄的330萬份。