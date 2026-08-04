台灣大專校聯會年會 邀僑胞迎台灣躍動

「大紐約區台灣大專院校校友會聯合會」日前在皇后區法拉盛舉行2026年年會。(圖/許振輝／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 大紐約區台灣大專校聯會於法拉盛年會宣布將承辦「2026台灣躍動」巡演，號召僑胞購票支持並帶子女認識台灣文化。

「大紐約區台灣大專院校校友會聯合會」日前在皇后區法拉盛 舉行2026年年會，來自14所台灣大專院校的校友及僑團代表等200餘人出席。會中並宣布將於9月12日登場的國慶文化訪問團公演，號召僑胞攜家帶眷參與，鼓勵新生代認識台灣文化。

活動由各校校友會代表舉旗進場揭開序幕，參與學校包括師大、東吳、北科大、世新、輔仁、台藝大、台科大、逢甲、清大、文化、中原、明新、文藻及實踐等。

會長陳焌感謝校聯會團隊的支持與付出，並播放年度活動回顧影片。他表示，校聯會將於法拉盛皇后社區學院表演藝術中心(Queensborough Performing Arts Center)，主辦中華民國115年雙十國慶文化訪問團「2026台灣躍動」巡演，由十鼓擊樂團擔綱演出。

董事長林映君鼓勵僑胞帶領子女參與僑界活動，透過演出增進下一代對台灣文化及家庭根源的認識，讓台灣文化在海外延續傳承。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢肯定校聯會長期投入僑務活動；紐約華僑文教服務中心主任王怡如則介紹新任副主任羅煜棠，並代表僑委會感謝校聯會再次承辦國慶文化訪問團公演，呼籲僑胞踴躍購票支持。

當晚另安排卡拉OK表演及華航機票等獎品抽獎，多個僑團代表到場參與。新澤西台灣同鄉聯誼會會長黃淑慧表示，已號召會員購票，屆時將組團前往法拉盛支持十鼓擊樂團演出。