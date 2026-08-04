華埠中華第一浸信會 書寫百年歷史 胡適曾留墨寶

華埠中華第一浸信會舉辦特別禮拜活動，慶祝成立百年。(記者許君達／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 曼哈頓華埠中華第一浸信會慶祝披露街教堂落成100周年，回顧李韜與李彬華父女將教會從傳教據點發展為教育與社區服務中心的百年歷史，胡適題字也成為重要見證。

位於曼哈頓華埠的中華第一浸信會2日舉辦百年紀念禮拜，以慶祝位於華埠披露街(Pell St)21號的教堂落成100周年。

中華第一浸信會的歷史可追溯至1890年代，初為一間名為「晨星教會」（Morning Star Mission）的華埠社區傳教據點，後在李韜牧師（Rev. Lee Towe）和李彬華博士（Mabel Ping-Hua Lee， 前譯李美步）父女兩代華人 的主持下，於1926年8月1日成立獨立的浸信會教會、並從位於宰也街(Doyer St)的原址遷入新購入的披露街教堂。

李韜牧師被派駐晨星教會後，在有限的房間內設置了飯堂和浴室，在歇工時招攬附近的華人苦力前來休息、洗澡、就餐，並順便向他們傳達主恩。當時華埠附近的包厘街(Bowery)是酒廠聚集地，經常聚集著大量行為失序的白人醉漢，附近的華人勞工經常受到無故欺辱，晚間更加危險，晨星教會則為他們提供了一個可供落腳的安全港灣。1924年李韜牧師過世後，他的女兒李彬華繼承父親遺志，購入新房、並將教會繼續發展壯大。

李韜牧師為中華第一浸信會的前身「晨星教會」的負責人，他的女兒李彬華後來繼承並發展壯大了該教會。(中華第一浸信會提供)

李彬華1921年取得博士學位，是美國最早的華裔女性博士之一。除學術外，李彬華還積極參與社會運動，曾為女性投票權奔走，並將教會發展成重要的社區教育中心。教會現任執事朱超偉(Robert Gee)介紹，李彬華博士終生未婚，將全身心都投入到在教會學習的幼童身上，他的父親朱毓祺(Steven Gee Mah)亦是其中之一。

來自台山的朱毓祺1937年利用「紙生仔」(paper sons)的機會登陸美國，與早年從古巴偷渡至紐約的父親團聚。在一封寫給「世界日報」創刊15周年的徵文中，朱毓祺透露，他在抵達紐約的第二天，便被父親帶到華埠吃了一頓大餐，然後送入李彬華博士主持的中華第一浸信會學習英文。自此，他便與教會結下了畢生之緣。為謀生計，朱毓祺曾先後在洗衣店、電信公司等地工作，但他同事也在教會義務管理英文學習班、並親自教學。1980年代，他接過教會執事之職，此後再將這一職責傳給兒子朱超偉。

曾任教會執事的朱毓祺(圖中左三)在抵達紐約的第二天便進入教會，跟隨李彬華學習英文。李彬華的教導在他的家族內傳承至今。(中華第一浸信會提供)

朱毓祺到紐約後，15歲才進入小學，但通過努力學習，最終成為紐約最早的華人電子工程師之一。(朱超偉提供)

朱超偉表示，父親朱毓祺從李彬華身上學到的第一課便是努力學習、努力工作，擺脫華人「只能端盤子、做苦力」的刻板印象。剛剛抵達美國時，朱毓祺語言不通，15歲才入讀小學，然後一點點學習、升學，最終考入今日紐約大學工程學院的前身，在1952年成為紐約第一代華裔電子工程師。這一遺產至今仍在他的家族中代代傳承，朱超偉與其他五位兄弟姐妹都擁有碩士以上學歷。

此外，李彬華還以身作則，教導幼童們對人慷慨熱情，無論是否信教，都要以兄弟姐妹之愛對待他人。她經常帶領學童們前往上州的州立公園遊玩，呼吸都市中稀缺的清新空氣。而在她的教導下，包括朱毓祺在內的多名日後變成教會管理者的學生都很慷慨，常邀請教會和社區成員聚餐、烤肉，增進感情。朱超偉說，李彬華致力於將教會打造成一個溫暖的小家，而後人們也都在踐行著她的願望。

根據歷史學者的研究，李彬華對教會的理想或與她在哥倫比亞大學就讀時的同學胡適有關。據記載，中國新文化運動領軍人物、時任北京大學文學院院長的胡適1936年給中華第一浸信會題寫了一塊匾額，將教堂大廳命名為「紀念堂」，以紀念李韜牧師。胡適也曾向李彬華提出：希望此處不僅是一座傳教場所，而是變成一個兼具教育、華人文化、社會服務等功能的社區中心。如今，胡適的墨寶仍然懸掛在教堂門外，而他的建議也被李彬華和她的學生門繼續傳承著。

教堂外至今仍然懸掛著胡適題寫的匾額，而胡適當年對於教堂的期待亦被李彬華和她的學生們傳承至今。(記者許君達／攝影)