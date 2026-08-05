布碌崙綠蔭公墓獲撥款400萬 打造社區綠廊

布碌崙綠蔭公墓正著手改造園區周邊部分區域。(取自綠蔭公墓)

布碌崙 (布魯克林 )綠蔭公墓(The Green-Wood Cemetery)宣布獲市議會撥款400萬元，將用於社區意見徵詢及「綠蔭綠道(Green-Wood Green-Way)」設計工作。該計畫將沿漢彌爾頓堡公園大道(Fort Hamilton Parkway)自麥當勞 大道(McDonald Avenue)延伸至37街，並沿37街、36街連接至4大道，同時在日落公園(Sunset Park)增設新入口，改善周邊行人與自行車通行環境。

官員指出，目前公墓在此區域的邊界僅有有限且多處損壞的人行道。儘管是重要的連接走廊，卻長年缺乏行人與自行車專用空間，反遭非法停放的卡車、休旅車、重型機具與大量傾倒垃圾占用，沿線一道堅固鐵柵欄更完全無法進入園區。

此次撥款將用於蒐集社區意見並展開設計，內容包括寬敞行人林蔭大道、受保護自行車道、新植栽、照明、座椅區及公共藝術。

新增的日落公園入口，則是將讓搭乘D線地鐵至9大道站的訪客能更便利進入園區，其位置也將特別凸顯紐約市規模最大、保存最完整的十九世紀非裔美國人墓地「自由地段(Freedom Lots）」。

綠蔭公墓總裁喬希(Meera Joshi)表示，「多代人以來，日落公園社區始終被一段長達一點五英里的『無人地帶』所隔絕，這條重要交通走廊也因此長期荒廢。如今等待終於結束，『綠蔭綠道』與新入口將把這片被忽視的公共空間，轉變為社區新地標，並讓民眾能輕鬆親近綠蔭公墓478畝的園區。」

官員表示，綠道規畫構想是在與UPROSE、家庭生活中心(Center for Family Life)、華人策畫協會(Chinese-American Planning Council)、交通替代方案組織(Transportation Alternatives)、南布碌崙自行車組織(Bike South Brooklyn)及布碌崙第七社區委員會(Brooklyn Community Board 7)等多個社區組織及倡議團體對話後逐步形成，公墓方將持續與相關團體合作，進一步完善計畫細節。