美東空軍子弟小學校友會年會 法拉盛再現眷村情

34--中華民國美東空軍子弟小學校友會2日晚在皇后區法拉盛舉辦周年年會。(校友會提供)

中華民國 美東空軍子弟小學校友會2日晚在皇后區法拉盛 舉辦年會，駐紐約台北經濟文化辦事處副處長黃韋仁、紐約華僑文教服務中心主任王怡如、紐約州參議員劉醇逸 等出席。空軍子弟小學校友、眷屬及社區僑領逾200人參加。

中華民國空軍子弟學校創設於1934年，直屬中央航空學校，旨在照顧空軍人員子女的教育。隨著戰局變化，學校從杭州筧橋陸續遷往成都、南京，1949年隨中華民國政府遷台；全盛時期，全台共有13所「空小」，也逐步形成獨特的眷村文化及學習環境。1967年完成階段性任務後，各校陸續改制為國民小學。

美東空軍子弟小學校友會則由旅居美東地區的空小校友及眷屬組成，長期凝聚校友情誼，傳承愛國、互助精神，並定期舉辦春宴及周年年會，為散居海外的校友提供聯誼與交流平台。

會長黃湘瑞感謝校友及僑界人士長期支持校友會，並表示，校友之間多年來彼此關心、相互扶持，期盼未來繼續凝聚情誼，推動會務發展。

高齡96歲的台北空小教師顧一玲表示，許多校友離開家鄉、旅居美國後，仍能在異地相聚，共同參加校友活動，十分難得。她勉勵校友珍惜自由的生活環境，即使身在海外，也不要忘記對故鄉的感恩，並以實際行動做一名好公民。

年會由張彰華主持，多名僑務委員、僑團負責人及社區人士出席，包括鐘文忠、王金智、郭至隆、褚月梅、郝琪、于金山、李惠萍、金之屏、田麗美、楊毓淑、林海華、黃開榮、林榮盛及林慧琪等。