長島市將建千戶住宅 三分之二為可負擔住房
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)政府宣布，將活化皇后區長島市(Long Island City)一塊閒置多年的市有土地，興建大型綜合住宅計畫「The Orion」，預計提供近1000戶住宅，其中約三分之二為可負擔住房，並規畫托兒中心、社區活動空間、室內泳池及零售店面，成為皇后區近年規模最大的住宅開發案之一。
該基地位於Hunter's Point South的Parcel E，長年作為預留開發用地。市府表示，新計畫將興建三棟住宅大樓，約三分之二住宅將提供符合資格的低收入及中等收入家庭申請，其餘為市場價格住宅，並規畫較多兩房及三房戶型，以滿足家庭住戶需求。
除了住宅外，開發案還將設置托兒中心、社區活動空間、就業培訓設施及室內游泳池，並引進零售商店及公共開放空間，希望打造兼具居住、就業及休閒功能的綜合社區。市府表示，相關公共設施未來除服務住戶外，也將與社區合作，提供部分課程及活動。
曼達尼表示，紐約正面臨嚴重住房危機，市府將透過活化閒置市有土地，加快興建可負擔住宅，希望讓更多工薪家庭能留在紐約生活與工作。這項開發案也是市府「Block by Block」住房計畫的重要項目之一，目標是在未來十年新增20萬戶可負擔住宅，並保存另外20萬戶現有可負擔住房。
近年來，皇后區尤其是長島市人口快速成長，住宅需求持續增加，房租及房價也屢創新高。市府認為，利用市有土地興建混合收入住宅，不僅可增加住房供給，也有助於減輕居民居住負擔，同時帶動周邊商業及社區發展。
根據規畫，The Orion仍須完成後續設計及相關審查程序，市府將於近期展開開發團隊遴選及細部規畫，完工時程將視工程進度而定。
該案預計興建近1000戶住宅，並規畫3棟住宅大樓，屬於皇后區近年規模最大的住宅開發案之一，主打混合收入與社區型整合開發。 市府表示，約三分之二住宅將提供給符合資格的低收入及中等收入家庭申請，其餘則為市場價格住宅，並會增加2房與3房戶型以支援家庭居住需求。 計畫包含托兒中心、社區活動空間、就業培訓設施、室內游泳池、零售店面與公共開放空間，目標是打造兼具居住、就業與休閒功能的綜合社區。
精華 FAQ
該案預計興建近1000戶住宅，並規畫3棟住宅大樓，屬於皇后區近年規模最大的住宅開發案之一，主打混合收入與社區型整合開發。
市府表示，約三分之二住宅將提供給符合資格的低收入及中等收入家庭申請，其餘則為市場價格住宅，並會增加2房與3房戶型以支援家庭居住需求。
計畫包含托兒中心、社區活動空間、就業培訓設施、室內游泳池、零售店面與公共開放空間，目標是打造兼具居住、就業與休閒功能的綜合社區。
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