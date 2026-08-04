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市議會挺布碌崙地檢 新撥75萬元加強打擊仇恨犯罪

記者胡聲橋╱紐約報導
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市議會為布碌崙地區檢察官蔣沙樂辦公室仇恨犯罪局新增撥款75萬元。(蔣沙樂X平台)
市議會為布碌崙地區檢察官蔣沙樂辦公室仇恨犯罪局新增撥款75萬元。(蔣沙樂X平台)

市議會議長朱曼寧(Julie Menin)宣布為布碌崙地區檢察官辦公室的仇恨犯罪局(Hate Crimes Bureau)新撥75萬元，以強化對仇恨犯罪的調查和起訴。

朱曼寧表示，反猶太主義事件和其他偏見事件仍在持續影響全市各地的社區。市警察局的犯罪統計數據顯示， 2026年上半年，紐約市五大區的仇恨犯罪案件比去年同期增加了近9%，共確認有265起，而去年同期為244件。

「每位紐約市民都應該享有免於恐懼和仇恨的生活。現在反猶事件和其他仇恨犯罪持續威脅我們的社區，檢察官獲得所需的資源至關重要」。市議長朱曼寧在27日宣布這項撥款時表示，「市議會很榮幸能夠提供這筆資金 」。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)在4月22日舉行的市議會打擊反猶太主義特別工作組聽證會上表示，其辦公室僅從上屆政府獲得了5萬元用於處理所有仇恨犯罪案件，而其他區獲得的撥款「超過100萬元」。與此同時，布碌崙卻是全美猶太人口最多的地區。蔣沙樂在作證時說，「我要求撥款150萬元，用於設立專門的仇恨犯罪調查組，獲得的撥款應與曼哈頓和皇后區地檢辦公室相同」。

這次聽證會結束後，反猶太主義特別工作組共同主席，代表南布碌崙第48選區的市議員韋娜芙(Inna Vernikov)曾呼籲為蔣沙樂辦公室追加撥款。韋娜芙表示，「鑑於上周在上西區發生的亞裔美國人和猶太裔美國人被刺傷事件，這筆資金顯得尤為重要和及時」。

蔣沙樂感謝朱曼寧和韋娜芙為爭取這筆資金所做的努力，並表示這筆資金將增強布碌崙地檢辦公室調查仇恨犯罪、支持受害者以及與受影響社區建立更緊密聯繫的能力。蔣沙樂說，「這項投資將使我們能夠擴大工作範圍，加強專業培訓，並更積極地與遭受仇恨犯罪的社區互動，從而預防傷害、支持受害者並追究犯罪者的責任」。

市議長朱曼寧和市議員韋娜芙為布碌崙地檢爭取到75萬元反仇恨犯罪專款。(市議會網站...
市議長朱曼寧和市議員韋娜芙為布碌崙地檢爭取到75萬元反仇恨犯罪專款。(市議會網站)

市議長朱曼寧和市議員韋娜芙為布碌崙地檢爭取到75萬元反仇恨犯罪專款。(朱曼寧臉書...
市議長朱曼寧和市議員韋娜芙為布碌崙地檢爭取到75萬元反仇恨犯罪專款。(朱曼寧臉書)

精華 FAQ

  • 市議會議長朱曼寧宣布，將新撥75萬元給布碌崙地區檢察官辦公室的仇恨犯罪局，目的是強化對仇恨犯罪的調查、起訴，以及對受害者與社區的支援。

  • 市警統計顯示，2026年上半年紐約市五大區確認265起仇恨犯罪，較去年同期244起增加近9%。官員指出，反猶太主義與其他偏見事件仍在衝擊各社區。

  • 布碌崙地檢蔣沙樂表示，辦公室過去只獲5萬元處理所有仇恨犯罪，遠低於其他地區。新增資金可擴大專業訓練、專案調查與社區互動，提升辦案能力。

布碌崙 仇恨犯罪 猶太

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