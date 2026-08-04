市議會挺布碌崙地檢 新撥75萬元加強打擊仇恨犯罪

市議會為布碌崙地區檢察官蔣沙樂辦公室仇恨犯罪局新增撥款75萬元。(蔣沙樂X平台)

市議會議長朱曼寧(Julie Menin)宣布為布碌崙 地區檢察官辦公室的仇恨犯罪 局(Hate Crimes Bureau)新撥75萬元，以強化對仇恨犯罪的調查和起訴。

朱曼寧表示，反猶太 主義事件和其他偏見事件仍在持續影響全市各地的社區。市警察局的犯罪統計數據顯示， 2026年上半年，紐約市五大區的仇恨犯罪案件比去年同期增加了近9%，共確認有265起，而去年同期為244件。

「每位紐約市民都應該享有免於恐懼和仇恨的生活。現在反猶事件和其他仇恨犯罪持續威脅我們的社區，檢察官獲得所需的資源至關重要」。市議長朱曼寧在27日宣布這項撥款時表示，「市議會很榮幸能夠提供這筆資金 」。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)在4月22日舉行的市議會打擊反猶太主義特別工作組聽證會上表示，其辦公室僅從上屆政府獲得了5萬元用於處理所有仇恨犯罪案件，而其他區獲得的撥款「超過100萬元」。與此同時，布碌崙卻是全美猶太人口最多的地區。蔣沙樂在作證時說，「我要求撥款150萬元，用於設立專門的仇恨犯罪調查組，獲得的撥款應與曼哈頓和皇后區地檢辦公室相同」。

這次聽證會結束後，反猶太主義特別工作組共同主席，代表南布碌崙第48選區的市議員韋娜芙(Inna Vernikov)曾呼籲為蔣沙樂辦公室追加撥款。韋娜芙表示，「鑑於上周在上西區發生的亞裔美國人和猶太裔美國人被刺傷事件，這筆資金顯得尤為重要和及時」。

蔣沙樂感謝朱曼寧和韋娜芙為爭取這筆資金所做的努力，並表示這筆資金將增強布碌崙地檢辦公室調查仇恨犯罪、支持受害者以及與受影響社區建立更緊密聯繫的能力。蔣沙樂說，「這項投資將使我們能夠擴大工作範圍，加強專業培訓，並更積極地與遭受仇恨犯罪的社區互動，從而預防傷害、支持受害者並追究犯罪者的責任」。

市議長朱曼寧和市議員韋娜芙為布碌崙地檢爭取到75萬元反仇恨犯罪專款。(市議會網站)

市議長朱曼寧和市議員韋娜芙為布碌崙地檢爭取到75萬元反仇恨犯罪專款。(朱曼寧臉書)