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紐約生存手冊／電單車速限20哩 超標須領牌照

記者許君達╱紐約報導
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州檢察長詹樂霞發布消費者預警，介紹紐約州法對合法電單車的規定，包括引擎功率低於7...
州檢察長詹樂霞發布消費者預警，介紹紐約州法對合法電單車的規定，包括引擎功率低於750瓦、設計時速不得超過20或25哩。駕駛電單車超速行駛屬於違法。(本報檔案照)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前發布消費者預警，提醒居民和企業注意州法對於電動助力單車或滑板車的規定，避免出售或購買最高車速超過法定限速的違法車輛，而一旦車速超標，車主則需要承擔擁有機車(摩托車)駕照、並為車輛註冊機車號牌的法律義務。

據報導，一名17歲少年上州在駕駛一輛電單車途徑布碌崙(布魯克林)大橋前往曼哈頓華埠的途中，在市政府大樓外與汽車相撞，不幸身亡。而少年所駕駛的肇事車輛，為一輛車速超標的非法電單車。事故發生後，交通倡導團體呼籲詹樂霞發布相關警示，以重申現已存在的電單車法規、提示消費者避免買到問題車輛。

根據州法，合法電單車的引擎功率必須低於750瓦，並根據車型和功能分成三類，分別為低速踏板輔助電動單車(low-speed pedal-assisted e-bikes)、低速油門輔助電動單車(low-speed throttle-assisted e-bikes)以及高速油門輔助電動單車(speed throttle-assisted electric bicycles)，其中前兩者的設計時速均不高於每小時20哩、區別在於獲取機動動力的方式，而第三類則要求車輛在速度達到每小時25哩時，必須觸發動力阻斷機制、讓引擎自動停止工作以控制車速。電動滑板車的設計時速則不能超過每小時20哩。

在使用環節，電單車和電動滑板車的駕駛者須年滿16歲。在路上行駛時，上述三類合法電單車在使用時不得超過每小時20或25哩的標定限速、合法電動滑板車不得超過每小時15哩，超速即屬違法。駕駛或乘坐第三類「高速」電單車時，所有乘員必須配戴安全帽；而16至17歲的駕駛員無論駕駛何種車輛，都必須戴安全帽。

在銷售環節，州法並不禁止引擎功率和最大車速超標的車輛上市，但超標車輛將被視作電動機車、輕型機車或機車，而非電單車，上路前須完成註冊、牌照和保險手續，駕駛員也須擁有機車駕照。在銷售時，所有合格的電單車或電動滑板車產品都必需具備永久性標籤，註明該車所屬的分類編號、最高設計時速和引擎功率，且只有在所有要求均達標的情況下，商家才能將產品宣傳為「電單車」，且在售車輛必須與出廠設置相符，禁止通過改裝私自提高其引擎功率和最大車速。涉嫌非法改裝或不實宣傳的商家將被追究法律責任。

精華 FAQ

  • 因為有17歲少年騎乘超速非法電單車發生致命事故，引發交通倡導團體要求州檢察長發布警示，提醒民眾勿買到或使用不符法規的車輛。

  • 州法規定電單車引擎功率須低於750瓦，低速電單車最高設計時速為20哩，高速類到25哩要自動斷電；電動滑板車設計時速也不能超過20哩。

  • 超標車輛會被視為電動機車或機車，上路前須完成註冊、牌照與保險，駕駛者也需機車駕照；商家若非法改裝或不實宣傳，則可能被追究責任。

布碌崙 詹樂霞 紐約州

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