MTA擬在26地鐵站 設自動販賣機
大都會運輸署(MTA)宣布，紐約地鐵共26個車站將在今、明兩年內設置自動販賣機，方便乘客購買飲料或小食，同時使站內原有的閒置零售空間得以重新利用。目標車站多數位於曼哈頓繁華區域，亦包括法拉盛緬街(Flushing-Main St)等客流較大的重點車站。
目前已有三座車站完成了販賣機的安裝，包括F線第二大道站、R/W線23街站和6號線116街站，分別位於曼哈頓上、中、下城。販賣機設置在車站內原有的零售商舖位置，這些空間此前曾被租賃給商戶，但隨著商業模式的變遷和基礎設施的老化，此類零售空間在新冠疫情後大量關閉。將新增的販賣機設置於此，不僅有助於充分發揮閒置空間的價值，也不占用本就並不寬敞的候車空間。
MTA表示，合作承包商CC Vending, Inc.將負責在整個地鐵系統內安裝並管理自動販賣機，並負責貨品的遴選，協議期五年。目前，該公司已與可口可樂達成合作協議，出售可口可樂旗下的飲料和零食產品。而根據承包合約內容，運營公司未來還會擴大商品種類，納入非食品、科技、健康與美容等便利商品。
安裝工程將在今年下半年至明年間逐步完成。除已完成的三個車站外，其他計畫新增自動販賣機的車站還包括B/D/F/M線布萊恩公園站(42 St.-Bryant Park)、7號線第五大道站(5 Ave.)、7號線法拉盛緬街站、4/5/6線布碌崙大橋-市政廳站(Brooklyn Bridge-City Hall)、B/D線格蘭街站(Grand St.)和布碌崙(布魯克林)的巴克萊中心(Atlantic Av-Barclays Center)等重點車站、以及靠近華人區的車站。
MTA希望把疫情後大量關閉的站內零售空間重新利用，同時提供乘客更方便的飲料與小食購買服務，也避免占用原本就不寬敞的候車空間。 目前已有3座車站完成安裝，分別是F線第二大道站、R/W線23街站，以及6號線116街站，位置涵蓋曼哈頓上、中、下城。 MTA已委託CC Vending, Inc.負責安裝與管理，合約期5年，先與可口可樂合作販售飲料與零食，之後還會擴充非食品、科技、健康與美容等便利商品。
精華 FAQ
MTA希望把疫情後大量關閉的站內零售空間重新利用，同時提供乘客更方便的飲料與小食購買服務，也避免占用原本就不寬敞的候車空間。
目前已有3座車站完成安裝，分別是F線第二大道站、R/W線23街站，以及6號線116街站，位置涵蓋曼哈頓上、中、下城。
MTA已委託CC Vending, Inc.負責安裝與管理，合約期5年，先與可口可樂合作販售飲料與零食，之後還會擴充非食品、科技、健康與美容等便利商品。
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