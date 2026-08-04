布碌崙貝瑞吉74歲華婦走失 家人急尋：疑失智

貝瑞吉老年華婦走失，家人急尋。(警方提供)

家住布碌崙 (布魯克林 )貝瑞吉的一名老年華婦2日傍晚離開家後走失。心急如焚的家人四處尋找沒有結果，於是向警方報了案。家人向警方提供了照片，希望見到這位華婦的人立即和警方聯繫，助其安全回家，和家人團聚。

現年74歲的華婦林月英家住貝瑞吉83街交5大道附近，與兒子一家住在一起。家人說，林月英的思維時好時壞，家人和她聊天，說著東她會跳到西，有時候還會忘了自己在做什麼。家人陪林玉英去看過醫生，醫生開過精神方面的藥物。家人認為林玉英患有一點老年癡呆症。

家人說，她2日傍晚約6時30分離家，和家人說去剪頭髮，然後再也沒有回到家中。林月英平時都是自己出門，還去附近公園健身，從來沒有出過事，所以家人一開始並沒有太當回事。直到久等未歸，而且天色已暗，家人才著急起來，開始冒著大雨四處尋找，搜尋直到午夜之後才告一段落，最後不得不報了警。截至發稿，林月英家人仍未從警方得知任何有關她的消息。

根據警方報告，林月英身高5呎2吋，體重118磅。離家時身穿藍色牛仔褲、黑白相間的白色襯衫和黑色的運動鞋。

看到過走失華婦者可撥打林月英家人溫先生的電話(646)288-1149。也可以撥打警方止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，或登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。