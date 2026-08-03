小頸圖書館斥資4020萬重建 2030完工

皇后區公共圖書館道格拉斯頓—小頸分館(Douglaston-Little Neck Library)重建工程近日動土，現有館舍將拆除，原址興建一座三層、面積1萬2000平方呎的新館，圖為效果圖。(BKSK Architects)

皇后區 公共圖書館道格拉斯頓—小頸分館(Douglaston-Little Neck Library)重建工程近日動土，現有館舍將拆除，原址興建一座三層、面積1萬2000平方呎的新館，公共空間將增加近一倍。工程總經費為4020萬元，預計2030年夏季重新開放。

位於皇后區北方大道(Northern Boulevard)249-01號的新館，由紐約市 設計與建設局(New York City Department of Design and Construction)代表皇后區公共圖書館管理工程，BKSK建築事務所(BKSK Architects)負責設計。現有分館於1962年啟用，已服務社區逾60年，重建後則將包括地上兩層及地下層，增設成人、青少年和兒童專區、會議室、戶外花園及閱讀露台。

皇后區公共圖書館總裁兼執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)表示，新館將因應居民不斷變化的需求，擴大室內外學習及聚會空間，提供現代化設備，並融入多項環保設計，期待新館未來成為凝聚社區、鼓勵學習及探索的重要場所。

根據設計，地下層將設置青少年專區及兩間會議室，一樓主要放置成人館藏及員工工作空間，二樓則設有兒童閱覽室，以及種植吸引遷徙蜂鳥植物的戶外花園。入口將由北方大道移至249街，街旁並設置景觀座椅及花園，將部分圖書館活動延伸至戶外。

新館還將設置藝術家米沙·卡恩(Misha Kahn)創作的公共藝術作品「什麼都有一點」(A Bit of Everything)，其中包括象徵當地亞裔社區的餃子造型、呼應原住民馬蒂尼科克部族(Matinecock tribe)的巨石人物，以及代表長島鐵路(Long Island Rail Road)的鐵軌圖案，呈現社區多元文化。

國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)表示，在社會分歧加劇、可信資訊來源日益不足之際，圖書館及圖書館員在傳遞真相和凝聚社區方面扮演愈來愈重要的角色；新館將服務一代又一代家庭，並為道格拉斯頓—小頸社區帶來長遠助益。

館內完工後將提供24部公用電腦，收藏約2萬6000本多語言圖書、期刊及其他資料。施工期間，皇后區公共圖書館每周五上午10時至下午5時在原址提供流動圖書館服務，居民也可前往北丘分館(North Hills)、貝賽分館(Bayside)及格蘭奧克斯分館(Glen Oaks)等附近分館。

皇后區公共圖書館道格拉斯頓—小頸分館(Douglaston-Little Neck Library)重建工程近日動土。(Matthew Lapiska/紐約市設計與建設局提供)