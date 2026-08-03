華裔小姐總決賽林雅雯封后 陳山聰獻演掀晚會高潮

第23屆美國華裔小姐競選總決賽1日晚在康州金神大賭場舉行。圖為冠、亞、季軍與嘉賓合影。(主辦單位提供)

由美國華裔 小姐選美會主辦的「第23屆美國華裔小姐競選總決賽」，1日晚於康州金神大賭場舉行，現場座無虛席，掌聲、歡呼聲連連，不少觀眾表示，今年的節目內容、舞台設計及創意安排均較往年有突破，令人耳目一新。經過激烈角逐，7號林雅雯(Ya Wen Lin)脫穎而出，獲得冠軍。

今年總決賽活動以「風、火、水、土」四大元素作演出主軸，將四種自然力量融入舞台設計、服裝創意及節目流程之中。

創意晚裝展示後，特別嘉賓陳山聰登場，首先獻唱草蜢經典歌曲「永遠愛著你」。陳山聰表示，得知不少歌迷專程由紐約、波士頓 等地遠道而來支持，令他十分感動，因此希望透過歌曲答謝每一位聽眾。陳山聰還演唱了草蜢另一首節奏強勁的經典作品「好戲在後頭」。

今年的佳麗泳裝展示環節，以「水」作主題，九位佳麗穿上藍色系泳裝，以優雅自然的步姿走上舞台，以充滿感染力的笑容和自信台風，完美演繹「水」的柔美與生命力，贏得全場觀眾熱烈掌聲。

今年晚會另一個最具創意及突破性的環節是「即興演技挑戰」。現場即時向佳麗給出不同情景題目，由她們當場構思對白，與司儀合作演出，考驗臨場反應、創意、表達能力及演技。隨後便是才藝展示，包括流行舞、中國古典舞、Hip Hop、歌曲演唱、鋼琴演奏、笛子演奏及絲帶舞等。

在九位佳麗換妝間歇，陳山聰再次登場，先後演唱「愛在記憶中找你」和「追」。隨後佳麗們換上典雅高貴的旗袍後一同登場，以優雅自信的步姿展示東方女性的古典美。

今年最令人驚喜的創新安排，莫過於首次邀請AI Robot機械人擔任大會其中一位司儀。當機械人登台，以流暢的對答及互動主持節目時，全場觀眾均感到十分驚喜。

經過多輪精彩比賽環節後，大會公布本屆五強佳麗名單，分別為4號雷曜鎂(Audrey Lei)、5號陳梓穎(Lorraine Chan)、6號林樂希(Bella Lin)、7號林雅雯(Ya Wen Lin)及8號陳雨婷(Tiffany Chen)。五位佳麗經過泳裝、即興演技、才藝展示及旗袍等多個環節的考驗後，晉身決賽。

在最後一輪即場問答及情境演出中，7號林雅雯脫穎而出，獲得冠軍；6號林樂希獲亞軍；5號陳梓穎獲季軍。林雅雯來自舊金山、祖籍台山、精通廣東話、普通話及英語。

加冕儀式莊嚴而隆重，由特別嘉賓陳山聰為冠軍戴上冠軍綬帶；Mohegan Sun代表梁世傑為冠軍披上象徵榮耀的冠軍袍；冠名贊助商麗興珠寶代表則送上印有美國華裔小姐標誌的鑽石頸鏈，象徵榮譽與傳承；上屆冠軍亦親手為新屆冠軍戴上皇冠。

本屆單項獎方面，6號林樂希奪得最上鏡小姐、完美體態獎、最佳才藝獎及最佳旗袍美態獎四個單項大獎；5號陳梓穎除奪得季軍外，更榮獲最受歡迎小姐(Miss Popularity)。

此外，晚會還頒發九個特別獎，以表揚各位佳麗在各方面的優秀表現：最佳短片創意獎(Best Creative Short Film Award 2026)，由9號佳麗李欣怡(Helen Li)奪得；友誼小姐(Miss Congeniality 2026)，由2號佳麗曾文意(Ivy Zeng)獲得；最上鏡小姐(Miss Photogenic 2026)，由6號佳麗林樂希(Bella Lin)獲得；最佳時尚創意獎(Best Fashion Creative Award 2026)，由5號佳麗陳梓穎(Lorraine Chan)奪得；完美體態獎(Best Fitness Award 2026)，由6號佳麗林樂希(Bella Lin)獲得；最佳演藝潛質獎(Most Promising Actress Award 2026)，由4號佳麗雷曜鎂(Audrey Lei)奪得；最佳才藝獎(Best Talent Award 2026)，由6號佳麗林樂希(Bella Lin)奪得；最佳旗袍美態獎(Best Qipao Elegance Award 2026)，由6號佳麗林樂希(Bella Lin)奪得；最受歡迎小姐(Miss Popularity 2026)，由5號佳麗陳梓穎(Lorraine Chan)奪得。

美國華裔小姐選美會表示，本屆活動得到歷屆支持者、贊助商、合作夥伴及廣大觀眾大力支持。未來將繼續秉承推廣中華文化、培育華裔女性自信與才華的宗旨，不斷加入更多創新元素，為觀眾帶來更多耳目一新的精彩節目，讓美國華裔小姐競選繼續成為北美華人社區最具代表性的年度盛事之一。

第23屆美國華裔小姐競選總決賽1日晚在康州金神大賭場舉行。7號林雅雯(中)脫穎而出，獲得冠軍。(主辦單位提供)

第23屆美國華裔小姐競選總決賽1日晚在康州金神大賭場舉行。圖為冠、亞、季軍與嘉賓合影。(主辦單位提供)

第23屆美國華裔小姐競選總決賽1日晚在康州金神大賭場舉行。圖為冠、亞、季軍與嘉賓合影。(主辦單位提供)