地鐵誤點惡化 MTA報告稱「改善要30年」挨批

紐約市地鐵今年誤點情況持續惡化，但MTA官員坦言多數工程要到2030年至2050年間才會陸續完工。(記者馬璿／攝影)

紐約市地鐵 今年誤點情況持續惡化，大都會運輸署(MTA )雖坦承問題存在，且即使開啟調整布碌崙 (布魯克林)瓶頸處的工程，也無法在下一輪漲價前完成。MTA如今端出的改善方案多半是2030至2050年才能實現的長期工程，引發乘客不滿。

近期MTA釋出「消除瓶頸：加速您的旅程」(Eliminating Bottlenecks: Speeding Up Your Ride)的報告，列出修復25處路線交會「瓶頸點」的工程計畫，官方指出，其中一處瓶頸點若發生誤點，恐牽連數條路線，甚至癱瘓全市服務。即便已動工的兩處布碌崙瓶頸點工程，也無法趕在2027年3月下一輪票價調漲前完工。

報告將瓶頸問題歸咎於歷史遺留因素，指出紐約市地鐵系統建於一個多世紀前，最初是三套各自獨立的路網，後來才拼接而成，其中存在的實體限制，制約了列車班次頻率與服務可靠度。

根據MTA資料顯示，全系統平日準點率下滑1.7%，從2025年上半年的83.7%，降至2026年上半年的82%，平日每五趟地鐵就有近一趟未能準時抵達，部分路線情況更為嚴重。其中B、N、2、F等線平日準點率殿後，分別僅71.6%、72.7%、73%與73.1%。

6號線尤其惡化。平日準點率從85.3%降至76.3%，為全系統跌幅最大的路線。

相對而言，7、J、L等線是全系統最準點的路線，平日準點率分別達89.1%、86.4%與85.4%。第42街、富蘭克林大道與洛克威公園等接駁線準點率更逾96%，主因是行駛距離短，且無其他路線列車匯入干擾。

根據MTA認定標準，只要列車抵達終點站未逾表定時間5分鐘、且未跳過任何預定停靠站，即視為準點。自2021年以來，全系統準點率大致維持在80%上下。

大都會運輸署董事長利博(Janno Lieber)對此表示，該署正努力縮短各類誤點的處理時間。「號誌團隊反應速度有多快？涉及警方的事件處理速度有多快？能否確保儘速派人協助不適乘客，讓班次得以恢復？」皆為官方正在處理的問題。

同時，MTA規畫多項基礎建設工程，盼從根源解決誤點問題，但簡報內容，多數工程要到2030年至2050年間才會陸續完工，讓不少乘客直言願景時間過長到「很不合理」。