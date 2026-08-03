美東僑生聯誼會 捐助14僑生獎學金

中華民國美東僑生聯誼會(ROC Overseas Students Association)2日在紐約華僑文教服務中心舉行僑生獎助學金捐贈儀式。左起：美東僑生聯誼會候任會長顧芬怡、紐約華僑文教服務中心主任王怡如、美東僑生聯誼會會長張子傑。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

中華民國 美東僑生聯誼會(ROC Overseas Students Association)2日在紐約華僑文教服務中心舉行僑生獎助學金捐贈儀式，今年提供14個名額，每名5000元新台幣，協助在台灣求學的僑生。

美東僑生聯誼會會長張子傑表示，聯誼會自2009年持續捐贈僑生獎助學金，名額也逐步增加，由此前的12名增至今年14名。獎助學金將由華僑文教服務中心轉交僑務委員會，並由僑委會辦理申請、甄選及發放。

張子傑也說，歷年獲獎學生寄來的感謝函，讓聯誼會看到獎助金對學生生活與求學的實際幫助，也更堅定持續推動計畫的意願，盼未來也能增加名額，讓更多僑生受惠。

紐約華僑文教服務中心主任王怡如代表僑委會接受捐款。她表示，聯誼會成員多為早年遠渡重洋赴台求學的僑生，畢業後在美國各行各業有所成，如今仍心繫台灣，並以自身經驗扶持走上相同道路的年輕學子。這筆獎助金除了提供經濟支持，也傳達學長姐對僑生的鼓勵與肯定。

王怡如指出，近年來，來台就學的僑生持續增加，僑委會正從海外培育生源、擴大招生、在台就學輔導及畢業就業協助四方面，推動「擴大培育及留用僑生」政策，並透過線上求職平台及就業博覽會，協助僑生畢業後留台發展。

王怡如在會中表示，去年各類赴台的國際學生已超過14萬人，其中包括港澳生在內的僑生約有4萬5000人，反映愈來愈多海外青年，尤其是東南亞地區學生，將台灣視為接受教育的重要選擇。僑生不僅具備多語能力、熟悉台灣社會，也擁有國際視野，且普遍展現獨立、勇敢及堅韌等特質，是台灣積極爭取及培育的重要人才。她並表示文教中心將持續深化與僑生聯誼會的聯繫，結合僑委會相關資源，共同推動僑生培育與輔導工作，為在台僑生提供更完善的支持。

中華民國美東僑生聯誼會(ROC Overseas Students Association)2日在紐約華僑文教服務中心舉行僑生獎助學金捐贈儀式。(記者鄭怡嫣 / 攝影)