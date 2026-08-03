我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

44歲裸男跳紐約布魯克林大橋 落水奇蹟生還

伊朗戰爭狂燒美軍彈藥 美智庫：川普半年打掉愛國者2/3庫存

美東僑生聯誼會 捐助14僑生獎學金

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華民國美東僑生聯誼會(ROC Overseas Students Associ...
中華民國美東僑生聯誼會(ROC Overseas Students Association)2日在紐約華僑文教服務中心舉行僑生獎助學金捐贈儀式。左起：美東僑生聯誼會候任會長顧芬怡、紐約華僑文教服務中心主任王怡如、美東僑生聯誼會會長張子傑。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

中華民國美東僑生聯誼會(ROC Overseas Students Association)2日在紐約華僑文教服務中心舉行僑生獎助學金捐贈儀式，今年提供14個名額，每名5000元新台幣，協助在台灣求學的僑生。

美東僑生聯誼會會長張子傑表示，聯誼會自2009年持續捐贈僑生獎助學金，名額也逐步增加，由此前的12名增至今年14名。獎助學金將由華僑文教服務中心轉交僑務委員會，並由僑委會辦理申請、甄選及發放。

張子傑也說，歷年獲獎學生寄來的感謝函，讓聯誼會看到獎助金對學生生活與求學的實際幫助，也更堅定持續推動計畫的意願，盼未來也能增加名額，讓更多僑生受惠。

紐約華僑文教服務中心主任王怡如代表僑委會接受捐款。她表示，聯誼會成員多為早年遠渡重洋赴台求學的僑生，畢業後在美國各行各業有所成，如今仍心繫台灣，並以自身經驗扶持走上相同道路的年輕學子。這筆獎助金除了提供經濟支持，也傳達學長姐對僑生的鼓勵與肯定。

王怡如指出，近年來，來台就學的僑生持續增加，僑委會正從海外培育生源、擴大招生、在台就學輔導及畢業就業協助四方面，推動「擴大培育及留用僑生」政策，並透過線上求職平台及就業博覽會，協助僑生畢業後留台發展。

王怡如在會中表示，去年各類赴台的國際學生已超過14萬人，其中包括港澳生在內的僑生約有4萬5000人，反映愈來愈多海外青年，尤其是東南亞地區學生，將台灣視為接受教育的重要選擇。僑生不僅具備多語能力、熟悉台灣社會，也擁有國際視野，且普遍展現獨立、勇敢及堅韌等特質，是台灣積極爭取及培育的重要人才。她並表示文教中心將持續深化與僑生聯誼會的聯繫，結合僑委會相關資源，共同推動僑生培育與輔導工作，為在台僑生提供更完善的支持。

中華民國美東僑生聯誼會(ROC Overseas Students Associ...
中華民國美東僑生聯誼會(ROC Overseas Students Association)2日在紐約華僑文教服務中心舉行僑生獎助學金捐贈儀式。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

精華 FAQ

  • 今年共提供14個名額，每名5000元新台幣，主要用來協助在台灣求學的僑生，減輕其生活與就學負擔，也延續聯誼會多年來的公益支持。

  • 獎助學金會先由紐約華僑文教服務中心轉交僑務委員會，再由僑委會負責申請、甄選及發放流程，確保資源能公平提供給符合條件的僑生。

  • 僑委會指出，近年來台僑生持續增加，已成為重要人才來源，並透過招生、輔導、就業平台與博覽會等措施，協助僑生畢業後留台發展。

中華民國

上一則

長島鎮議員劉巧怡 8/4免費發書包

下一則

44歲裸男跳紐約布魯克林大橋 落水奇蹟生還
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

馬僑聯誼會赴大馬 爭取紐約設辦證點

馬僑聯誼會赴大馬 爭取紐約設辦證點
大紐約區夏令營 首站中美文化協會圓滿成功

大紐約區夏令營 首站中美文化協會圓滿成功
25華生獲獎 演講者劉元娜：保持好奇與熱情

25華生獲獎 演講者劉元娜：保持好奇與熱情
寧陽總會館2026獎學金頒獎典禮鼓勵學子 學有所成 實現夢想 感恩家庭 回饋社區

寧陽總會館2026獎學金頒獎典禮鼓勵學子 學有所成 實現夢想 感恩家庭 回饋社區

熱門新聞

紐約市長曼達尼(中)離開陣亡陸軍中士蘭帕薩德的葬禮。(美聯社)

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

2026-08-02 16:35
邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。他們往往在查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE蹲點長島大型商場停車場 逮捕2000移民 引發社區恐慌

2026-07-31 07:26
許多律師代為申請的庇護案件，受迫害的故事幾乎千篇一率，國土安全部已著手打擊這類詐欺行為。(路透)

「百餘份申庇迫害陳述都一樣」 ICE要罰紐約移民律師47萬元

2026-08-02 07:14
紐約市某些路段停車規定複雜，要找到適合的停車位相當不容易。(美聯社)

紐約街頭爆停車位爭奪戰 女子人肉占位、駕駛互不相讓

2026-07-27 07:22
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。調查發現，他們在長島的重要抓捕策略之一，是派員守候於購物中心及大型商店停車場，查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

2026-07-30 14:39

超人氣

更多 >
市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序