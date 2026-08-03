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防西尼羅病毒擴散 史島、皇后區今起噴藥滅蚊

記者顏潔恩／紐約報導
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鑑於帶有西尼羅病毒的蚊蟲每年盛夏在紐約市很活躍，市衛生局宣布下周將在史泰登島和皇...
鑑於帶有西尼羅病毒的蚊蟲每年盛夏在紐約市很活躍，市衛生局宣布下周將在史泰登島和皇后區進行滅蚊作業。(市衛生局提供)

鑑於帶有西尼羅病毒(West Nile Virus)的蚊蟲每年盛夏在紐約市很活躍，市衛生局宣布，8月3日(周一)、5日(周三)將於史泰登島皇后區進行滅蚊作業，呼籲受影響地區的居民注意。

市衛生局7月稍早已提醒全市的醫療診所，自即日起至10月期間，如有疑似病例應考慮進行西尼羅病毒檢測；截至目前，紐約市今年尚未出現人類感染西尼羅病毒病例，不過全市檢測出帶有西尼羅病毒的蚊群數量較去年同期增加，因此呼籲民眾提高警覺，做好防蚊措施。

當局指出，他們全年都在監測五大區的蚊蟲數量，並定期檢測蚊群是否帶有西尼羅病毒或其他蚊媒疾病病原體，並依據監測結果決定是否採取滅蚊措施，以降低病毒傳播風險。

當局表示，近期高溫、間歇性降雨等氣候，為蚊蟲繁殖創造有利環境；此外，氣候變遷導致春季提早、夏季更炎熱、冬季較溫暖，加上降雨量增加，使蚊子繁殖速度加快、活動時間延長，也擴大了其棲息範圍。

此次噴灑時間為晚上8時30分至隔日早上6時，若遇惡劣天氣，作業將順延至8月4日(周二)及8月6日(周四)的相同時段進行。

本次使用的是美國環保署(EPA)核准的Duet低濃度殺蟲劑，主要針對成蚊進行防治，該藥劑對人體和寵物風險極低，但對噴霧成分較敏感者，可能出現短暫眼睛或喉嚨不適，或輕微皮膚紅疹，患有呼吸道疾病者，也可於噴灑期間採取簡單防護措施，以減少接觸。

譬如儘量留在室內、冷氣可正常使用，如有需要可關閉新風口或改用室內循環模式；在藥劑噴灑之後，若皮膚或衣物接觸到藥劑，民眾應以清水徹底清洗。

西尼羅病毒主要透過受感染蚊子叮咬傳播，感染者可能出現發燒、頭痛、疲勞等症狀，嚴重時甚至可能引發腦炎或神經系統疾病，尤其對65歲以上的長者與免疫力較弱者風險更高。

精華 FAQ

  • 市衛生局宣布，8月3日和8月5日將在史泰登島與皇后區進行滅蚊，噴灑時間為晚上8時30分至隔日早上6時；若遇惡劣天氣，則順延至8月4日與8月6日同時段。

  • 因為夏季高溫、間歇性降雨與氣候變遷，都讓蚊子更容易繁殖、活動更久，且今年檢出帶有西尼羅病毒的蚊群數量增加，所以當局提高警覺並加強防治。

  • 本次使用EPA核准的Duet低濃度殺蟲劑，對人體與寵物風險極低；但敏感者可能有短暫眼喉不適或輕微皮疹，建議盡量待在室內、可關閉新風口，接觸後以清水清洗。

皇后區 紐約市 史泰登島

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