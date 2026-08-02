我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

「第二住宅稅」豁免申請 延長4周

記者顏嘉瑩╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼達尼與市財政局長李真8月1日宣布，非主要住所房產附加稅、俗稱「第二住宅稅」的豁...
曼達尼與市財政局長李真8月1日宣布，非主要住所房產附加稅、俗稱「第二住宅稅」的豁免申請期限延長四周。(美聯社)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)與市財政局長李真(Richard Lee)8月1日宣布，非主要住所房產附加稅、俗稱「第二住宅稅」(pied-à-terre tax)的豁免申請期限延長四周。所有收到市財政局「您可能須繳納」通知的屋主，現可在9月18日(周五)前提出申請，較原定期限多近一個月。

市府表示，延長期限是讓可能符合資格的屋主有更多時間證明房屋是主要住所，或說明其房產不應被課徵附加稅。收到通知不代表一定須繳稅；屋主可儘快到nyc.gov/npsurcharge查閱資格並遞交文件，也可撥311向市財政局查詢。

這項附加稅適用於非主要住所，2026至2028財政年度，市財政局估值達100萬元或以上的共管公寓(Condo)與合作公寓(Co-Op)，以及市府估值逾500萬元的一、二及三家庭住宅，可能被納入課徵範圍。單戶至三戶住宅的附加稅率依估值為0.8%至1.3%；合作公寓及共管公寓則為4%至6.5%。如須繳納，款項將列入2027年1月1日到期的房產稅單。

若房屋是屋主、合資格直系親屬、合資格信托受益人或持有物業公司的多數權益人之主要住所，通常可獲豁免；自然人租戶或轉租戶將其作為主要住所，也可能符合資格。一棟二戶或三戶住宅只要其中一戶為符合條件的主要住所，整棟可不受附加稅影響。

申請人須就每一名主要住戶提供最近一次聯邦或州報稅表；若無報稅表，可改交駕照或其他車管局身分證、選民證及其他主要住所證明中的兩項。若以租戶自住為由申請，還須提供現行租約及水電帳單、租金付款證明或租客保險等文件；以家屬自住為由者，則須補交出生證明、結婚證書或宣誓書等關係證明。

市府稱，已與合作公寓和共管公寓董事會、物業管理公司及社區組織聯繫，也會在長者中心等場所宣導，並直接聯絡有聯繫資料的屋主。財政局審核後將寄發決定書；申請遭拒者，可向市稅務委員會提出上訴。屋主若認為市府估值有誤，也可另循稅務委員會程序挑戰估值。

精華 FAQ

  • 市府宣布申請期限由原定時間延長4周，所有收到「您可能須繳納」通知的屋主，可在9月18日（周五）前提出豁免申請。

  • 2026至2028財政年度中，市財政局估值達100萬元以上的Condo與Co-Op，以及市府估值逾500萬元的一、二、三家庭住宅，都可能被納入課徵範圍。

  • 申請人須為每名主要住戶提供最近一次聯邦或州報稅表；若無報稅表，可改交駕照、選民證等兩項主要住所證明，租戶或家屬自住者還要補交租約、帳單或關係文件。

紐約市 曼達尼

上一則

網購違法電動摩托車 17歲騎士車禍亡 倡議團體籲禁售

下一則

A&E Real Estate被控虛報改善公寓 調漲住戶租金
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約「第二住宅稅」啟動 市府向業主寄出通知

紐約「第二住宅稅」啟動 市府向業主寄出通知
市府要求舉證否則課「第二居所稅」 屋主批甩鍋

市府要求舉證否則課「第二居所稅」 屋主批甩鍋
紐約市府公布「第二居所稅」房產名單 富人個資全都露

紐約市府公布「第二居所稅」房產名單 富人個資全都露
告別漫長等待 紐約合作公寓買家45天審批時限生效

告別漫長等待 紐約合作公寓買家45天審批時限生效

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

2026-07-25 22:01
邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。他們往往在查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE蹲點長島大型商場停車場 逮捕2000移民 引發社區恐慌

2026-07-31 07:26
紐約市某些路段停車規定複雜，要找到適合的停車位相當不容易。(美聯社)

紐約街頭爆停車位爭奪戰 女子人肉占位、駕駛互不相讓

2026-07-27 07:22
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。調查發現，他們在長島的重要抓捕策略之一，是派員守候於購物中心及大型商店停車場，查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

2026-07-30 14:39
大都會運輸署(MTA)擬於2027年3月起，將地鐵、公車票價以及橋梁與隧道過路費調漲4%。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約MTA擬再漲票價4% 稱「免費公車」口號促逃票潮

2026-07-30 10:48

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差