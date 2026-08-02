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台山寧陽會館主席伍堅石卸任 曾偉康接棒

記者劉梓祁╱紐約報導
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曾偉康(左)和伍堅石(右)完成印信交接，李志強(中)並向兩人頒發謝狀及賀狀。(記...
曾偉康(左)和伍堅石(右)完成印信交接，李志強(中)並向兩人頒發謝狀及賀狀。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約台山寧陽會館8月1日在紐約中華公所(CCBA)舉行「新舊任主席職員交接典禮」，曾偉康在駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強監誓下，率新一屆職員宣誓就任，接替完成兩年任期的伍堅石，再度出任會館主席，任期兩年；儀式上，新舊任主席完成印信交接，李志強並向伍堅石頒發感謝狀，向曾偉康頒發賀狀。

曾偉康致詞表示，承蒙會館同仁厚愛，再次獲推選為主席，深知責任重大，「定當盡力做到最好」，答謝大家的支持。他說，今後無論處理對內或對外事務，都需要顧問與職員團結合作，期望會務平穩推進並發揚光大，也祝願僑社安定和諧、人人安居樂業。

伍堅石回顧過去兩年表示，在各僑團領袖及朋友的支持下，他得以順利完成任期。他形容曾偉康年輕、僑社經驗豐富，也具備與主流社會溝通的能力，因此對他寄予厚望，相信寧陽會館在其帶領下將有更好發展，取得更多成就並服務社群。

李志強肯定伍堅石任內的努力與貢獻，指其工作廣受好評；他並稱曾偉康獲推舉出任主席是「眾望所歸」，相信寧陽會館在其領導下將承先啟後、繼往開來，更好地服務紐約僑界。李志強並表示，寧陽會館歷史悠久，在眾多元老支持下，相信會務將更加繁榮。

中華公所主席伍銳賢致詞說，曾偉康既為寧陽會館承擔責任，也長期服務僑社治安；他不僅重視團隊合作，遇事會向會館前輩請益，而非單打獨鬥。伍銳賢並稱，曾偉康代表僑社年輕一代，老一輩應逐步讓賢，同時繼續給予建議，其接任是「僑社之福」。

曾偉康在紐約出生及成長，父母均來自廣東台山，自幼在曼哈頓華埠生活，畢業於布碌崙(布魯克林)科技高中及柏魯克學院(Baruch College)，並在華埠經營小商業。他18歲加入台山寧陽會館，2018年曾出任主席，2022年至2024年擔任紐約中華公所主席，自2003年起加入紐約市警輔警隊，現任華埠五分局輔警團副團長並為輔警副督察(Deputy Inspector)。

同場宣誓就職的成員還包括中文秘書余永健、英文秘書伍健朝、財政譚煥瑜及核數黃魯源。出席典禮者還包括中華公所旗下七大僑團代表，以及市警五分局局長林偉斌(Michael Lam)等人。

紐約台山寧陽會館8月1日在紐約中華公所舉行「新舊任主席職員交接典禮」。(記者劉梓...
紐約台山寧陽會館8月1日在紐約中華公所舉行「新舊任主席職員交接典禮」。(記者劉梓祁╱攝影)

精華 FAQ

  • 典禮在紐約中華公所舉行，曾偉康在李志強監誓下接任主席，接替完成2年任期的伍堅石，再度領導會館，任期同樣為2年。

  • 李志強肯定伍堅石任內表現，指其工作廣受好評；伍銳賢也認為他順利完成任期，並為新舊交替奠定穩定基礎，得到僑界普遍認可。

  • 曾偉康在紐約出生長大，早年參與寧陽會館，曾任主席與中華公所主席，也長期服務市警輔警隊，兼具僑社經驗與對外溝通能力。

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