福州青年會短片 展現細膩家庭情感

福州青年會於7月31日邀請導演程愉(左)、演員王璞存(右)分享作品拍攝的幕後故事與心得。(記者馬璿╱攝影)

福州青年會(Fuzhou America)於7月31日舉辦短片放映會，播放由華裔 影人領銜編導的作品，並邀請導演與演員至現場分享作品拍攝的幕後花絮與心得。作品聚焦亞裔 美國人在家庭、情感表達以及文化探索的過程，多元內容現場吸引眾多青年觀眾到場支持。

當日放映作品包含由演員王璞存(Ben Wang)與導演霍夫(Bergen Hoff)合作，自編自演的作品「Home」、導演程愉(Johnson Cheng)在多部影展斬獲獎項的短片「藍色的姑娘」(Blue Lonely Night」，以及程愉參與執導的Disney +影集「西游ABC」(American Born Chinese)片段。

王璞存表示，這部短片是他失業期間所拍攝，當時剛好經歷祖父過世，拍攝地點正是祖父母的老家，對他來說，這部片更像是一段自我療傷的過程。

他也透露，片中螢火蟲的畫面是整部片最早確立、且必定要加入的意象，其餘所有情節與畫面安排都是圍繞著這個畫面發展。而片中放鞭炮的場景，則是真實經歷的重現，於是他將這段記憶放進片中，作為紀念祖父的方式。

程愉的短片「藍色的姑娘」則是在南加州聖蓋博谷(SGV)取景，片中一段母女對視的畫面，是他在探索個人視覺語言過程中的嘗試，也呈現出亞洲家庭成員之間含蓄卻深刻的情感連結，「我不擅長寫對白，但透過片中父母與孩子的肢體互動、眼神，反而更能展現亞洲家庭內斂的情緒。」

此外，王璞存也談到與程愉合作拍攝「西游ABC」的經驗，王璞存笑說，拍攝期間程愉給予他自由發揮的空間，不太需要接收太多表演上的指導。而這次的合作經驗也深深地影響了王璞存，他表示，自己在拍攝個人短片時，其實一直想著要拍出「程愉風格」的作品，希望嘗試更內斂、更沉靜的敘事方式。

映後座談尾聲，兩位創作者不約而同談到，無論預算多寡、劇組規模大小，拍片對他們而言最終回歸的仍是最初那份純粹的喜悅，更希望能讓現場觀眾透過鏡頭，一窺兩位影人如何從自身生命經驗出發，將家庭記憶與情感轉化為動人的影像敘事。

演員王璞存於短片放映會上分享其編導作品與參演作品的幕後心得。(記者馬璿╱攝影)

導演程愉於放映會上分享其執導「藍色的姑娘」以及影集「西遊ABC」拍攝心得與花絮。(記者馬璿╱攝影)