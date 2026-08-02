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顯聖容天主堂迎創立200周年 徵歷史照片文物

記者劉梓祁╱紐約報導
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華埠的顯聖容天主堂將於2027年迎來堂區創立200周年，目前正向教友及僑胞徵集與...
華埠的顯聖容天主堂將於2027年迎來堂區創立200周年，目前正向教友及僑胞徵集與教堂過去兩個世紀歷史有關的照片、文物及其他史料，以保存社區記憶。(記者劉梓祁╱攝影)

位於曼哈頓華埠的顯聖容天主堂(Church of the Transfiguration)將於2027年迎來堂區創立200周年，目前正向教友及僑胞徵集與教堂過去兩個世紀歷史有關的照片、文物及其他史料，以保存社區記憶，並計畫在周年慶典期間展出。

教堂表示，民眾如珍藏相關照片或文物，可將原件帶至教堂辦公室，由工作人員掃描或記錄後歸還。教堂地址為華埠勿街(Mott Street)29號；2027年還將舉辦一系列活動，慶祝堂區創立200周年。

顯聖容天主堂的歷史可追溯至1827年，被視為古巴民族思想先驅的維瑞拉神父(Fr. Félix Varela)當年在曼哈頓安街(Ann Street)創立基督堂(Christ Church)，為貧困移民提供宗教及社區服務。原有建築日後因結構問題無法繼續使用，堂區於1836年遷入錢伯斯街(Chambers Street)一座原屬長老會的教堂，並改名為顯聖容天主堂。

隨著教友人數增加，堂區於1853年遷入勿街現址。這座教堂建築早於1801年落成，最初由英語路德宗教會興建，1810年改為聖公會教堂；1815年一場大火焚毀內部後重建。紐約市地標保護委員會將其建築風格界定為喬治亞哥德式(Georgian-Gothic)，並於1966年將其列為紐約市地標；1980年，教堂再被列入國家史蹟名錄。聖堂內以文藝復興大師拉斐爾(Raphael)名作「顯聖容」為題的壁畫，也是建築特色之一。

顯聖容天主堂長期被稱為「移民的教堂」，早年主要服務愛爾蘭及義大利移民。隨著華埠形成及華人教友增加，堂區的服務重心逐步轉向華人社區，並由通曉中文的神職人員服務。

教堂表示，許多後來成為布碌崙(布魯克林)、皇后區、史泰登島及新澤西州華人天主教團體主要成員的教友，都曾在顯聖容天主堂受洗或參與堂區生活。

精華 FAQ

  • 教堂希望蒐集兩個世紀以來的照片、文物與史料，用於保存堂區和社區記憶，並在2027年200周年慶典期間公開展出。

  • 民眾可將原件帶到華埠勿街29號的教堂辦公室，由工作人員先行掃描或記錄後，再把原件歸還給提供者，方便保存與整理。

  • 它自1827年起服務移民，早年照顧愛爾蘭與義大利移民，後來隨華人社群成長而轉為服務華人，許多華人天主教團體成員都曾在此受洗或參與堂區生活。

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