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紐約采風╱史派克李攜手吳明華 11╱6布碌崙影展

記者馬璿╱紐約報導
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導演史派克·李將與布碌崙籃網隊、紐約自由人及巴克萊中心老闆吳明華聯手打造全新影展...
導演史派克·李將與布碌崙籃網隊、紐約自由人及巴克萊中心老闆吳明華聯手打造全新影展「Playback：布碌崙觀影派對」。(取自BAM官網)

導演史派克·李(Spike Lee)將與布碌崙(布魯克林)籃網、紐約自由人及巴克萊中心老闆吳明華(Clara Wu Tsai)聯手打造全新影展「Playback：布碌崙觀影派對」(Playback: The Brooklyn Watch Party)，於11月6日(周五)至7日(周六)在布碌崙音樂學院(BAM)登場，將透過放映、對談與現場演出，向布碌崙深厚的藝術傳統致敬，預計將於9月起售票。

影展由知名大提琴家馬友友的兒子、導演馬尼可拉斯(Nicholas Ma)擔任製作人，並與BAM共同合作。主辦方表示，將於未來數月內公布協助策畫節目的知名嘉賓策展人名單。

吳明華在聲明中指出，這場活動將帶來「一種全新形式的影展」，集結所有熱愛以電影說故事之人。她說，史派克數10年來將布碌崙的風格與日常搬上大銀幕，而BAM作為布碌崙文化樞紐已逾百年，此次影展將展現這個行政區獨一無二的能量。

根據影展規畫，11月6日的開幕夜將於BAM霍華·吉爾曼歌劇院(Howard Gilman Opera House)舉行，結合音樂、詩歌、電影與對談，向首屆嘉賓策展人致意。7日的活動則延伸至劇院之外，除由嘉賓策展人帶來特別嘉賓現身橋段，BAM場外也將舉辦免費午後街區派對，安排現場音樂與在地美食攤商，最後以放映史派克·李1994年作品「布碌崙故事」(Crooklyn)畫下句點。

BAM總裁塔麥考(Tamara McCaw)表示，藝術對蓬勃的公民生活至關重要，能凝聚人心、深化理解，此次影展正體現BAM長期以來透過藝術連結社區的使命。

馬尼可拉斯則說，布碌崙一直是文化誕生之地，音樂、電影、藝術、體育、美食與社會運動在此交會碰撞。「當我們一起觀影時，會重新記起電影所能帶來的意義：拉近彼此距離、激勵人心，並提醒我們共有的人性。」

主辦方表示，更多節目內容、嘉賓策展人及參與影人名單將於影展前陸續公布，門票預計9月開賣。

精華 FAQ

  • 影展名為「Playback：布碌崙觀影派對」，將於11月6日與7日在布碌崙音樂學院BAM舉行，開幕夜在霍華·吉爾曼歌劇院登場。

  • 史派克·李與吳明華共同推動，並由馬友友之子Nicholas Ma擔任製作人，內容結合放映、對談、音樂、詩歌與現場演出，向布碌崙藝術傳統致敬。

  • 7日的活動將延伸到劇院外，包含嘉賓策展人與特別嘉賓環節，BAM場外也會有免費街區派對與在地美食，最後放映史派克·李1994年的《布碌崙故事》。

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