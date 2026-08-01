醞釀逾15年 東河浮動泳池下水測試再延

醞釀逾15年的東河浮動泳池「+POOL」計畫，因測試過濾系統的工程還無法進行而再度延宕。(取自官網)

醞釀逾15年的東河浮動泳池「+POOL」計畫再度延宕，原訂今年夏季在曼哈頓 東河岸下水、用以測試過濾系統的原型池，因測試地點與市府東區海岸抗災工程撞期，最快要到2027年才能進行測試；這也意味著市民今年夏天仍無法在東河內暢泳。

+POOL團隊7月29日宣布，原型池的預定位置正位於曼哈頓下東城「東區海岸抗災」(East Side Coastal Resiliency)工程範圍內。該項14億5000萬元工程正重建東河公園、抬高公園綠地，並加設防洪牆及18道可開合閘門，以保護約11萬名居民免受風暴潮與海平面上升威脅，近期施工加快，使原型池無法如期進場。

「+POOL之友」(Friends of +POOL)營運總監梅耶(Kara Meyer)在聲明中表示，團隊必須在必要時調整，以配合市府、州府夥伴及市民的需要。她說，延期會為團體和計畫帶來代價，但若紐約市既能強化防風暴潮基建，又能開放安全的河道休憩空間，這些代價「將顯得微不足道」。

該計畫原本構想在東河設置一座十字形浮動泳池，池體抽取河水並以多重濾網過濾，達到可供游泳的水質標準。團隊自2010年起募款推動，歷經四任市長仍未落成。

州長霍楚(Kathy Hochul)與前市長亞當斯(Eric Adams)2024年曾承諾合計1600萬元公共資金，支持興建及測試；最終選址在曼哈頓大橋下的35號碼頭，民眾從曼哈頓華埠步行即可到達，當時預計原型池可在今夏下水。

此計畫並非只受施工時程影響，過去測試濾網曾被東河海藻堵塞，市衛生局也曾質疑泳池鄰近汙水排放口時的水質與游泳安全。團隊表示，原型池已接近完工，目前停泊於布碌崙(布魯克林)紅鉤(Red Hook)的伊利盆地駁船港(Erie Basin Bargeport)，待時機成熟後將拖往曼哈頓岸邊。

主辦方稱，原型測試所需的市、州及聯邦許可均已取得。測試若順利，將驗證河水過濾、設施運作與公共衛生標準，才可能邁向正式泳池。