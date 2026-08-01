醞釀逾15年 東河浮動泳池下水測試再延
醞釀逾15年的東河浮動泳池「+POOL」計畫再度延宕，原訂今年夏季在曼哈頓東河岸下水、用以測試過濾系統的原型池，因測試地點與市府東區海岸抗災工程撞期，最快要到2027年才能進行測試；這也意味著市民今年夏天仍無法在東河內暢泳。
+POOL團隊7月29日宣布，原型池的預定位置正位於曼哈頓下東城「東區海岸抗災」(East Side Coastal Resiliency)工程範圍內。該項14億5000萬元工程正重建東河公園、抬高公園綠地，並加設防洪牆及18道可開合閘門，以保護約11萬名居民免受風暴潮與海平面上升威脅，近期施工加快，使原型池無法如期進場。
「+POOL之友」(Friends of +POOL)營運總監梅耶(Kara Meyer)在聲明中表示，團隊必須在必要時調整，以配合市府、州府夥伴及市民的需要。她說，延期會為團體和計畫帶來代價，但若紐約市既能強化防風暴潮基建，又能開放安全的河道休憩空間，這些代價「將顯得微不足道」。
該計畫原本構想在東河設置一座十字形浮動泳池，池體抽取河水並以多重濾網過濾，達到可供游泳的水質標準。團隊自2010年起募款推動，歷經四任市長仍未落成。
州長霍楚(Kathy Hochul)與前市長亞當斯(Eric Adams)2024年曾承諾合計1600萬元公共資金，支持興建及測試；最終選址在曼哈頓大橋下的35號碼頭，民眾從曼哈頓華埠步行即可到達，當時預計原型池可在今夏下水。
此計畫並非只受施工時程影響，過去測試濾網曾被東河海藻堵塞，市衛生局也曾質疑泳池鄰近汙水排放口時的水質與游泳安全。團隊表示，原型池已接近完工，目前停泊於布碌崙(布魯克林)紅鉤(Red Hook)的伊利盆地駁船港(Erie Basin Bargeport)，待時機成熟後將拖往曼哈頓岸邊。
主辦方稱，原型測試所需的市、州及聯邦許可均已取得。測試若順利，將驗證河水過濾、設施運作與公共衛生標準，才可能邁向正式泳池。
主因是原型池預定位置剛好落在曼哈頓下東城的東區海岸抗災工程範圍內，近期施工加快，導致原本安排今年夏天進場測試的時程被迫取消。 團隊表示原型池已接近完工，目前停泊在布碌崙紅鉤的伊利盆地駁船港，待時機成熟後會拖往曼哈頓岸邊，且所需市、州及聯邦許可都已取得。 過去測試時，濾網曾被東河海藻堵塞，市衛生局也曾質疑泳池靠近汙水排放口的水質與游泳安全，因此原型測試需先驗證過濾與公共衛生標準。
精華 FAQ
主因是原型池預定位置剛好落在曼哈頓下東城的東區海岸抗災工程範圍內，近期施工加快，導致原本安排今年夏天進場測試的時程被迫取消。
團隊表示原型池已接近完工，目前停泊在布碌崙紅鉤的伊利盆地駁船港，待時機成熟後會拖往曼哈頓岸邊，且所需市、州及聯邦許可都已取得。
過去測試時，濾網曾被東河海藻堵塞，市衛生局也曾質疑泳池靠近汙水排放口的水質與游泳安全，因此原型測試需先驗證過濾與公共衛生標準。
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